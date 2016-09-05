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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Финляндия - Косово
Финляндия - Косово: обзор матча 05 сентября 2016
Финляндия
05.09.2016, понедельник, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа I, 1 тур
1 : 1
Завершен
Косово
18'
П. Араюри
60'
В. Бериша (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Финляндия - Косово
90'
+3
Замена
А. Меха
️️️️
В. Бериша
Замена
Р. Шуллер
️️️️
Р. Лод
88'
83'
Желтая карточка
Х. Криэциу
81'
Замена
Б. Халими
️️️️
Б. Бериша
Замена
К. Хямяляйнен
️️️️
Т. Пукки
73'
66'
Замена
Б. Целина
️️️️
А. Буньяку
Замена
А. Ринг
️️️️
Т. Лам
65'
60'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
В. Бериша
Желтая карточка
Т. Лам
59'
56'
Желтая карточка
Э. Алуши
Желтая карточка
Р. Еременко
53'
ГОЛ! 1:0!
П. Араюри
Пас отдал
Т. Лам
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Финляндия
1
Лукаш Градецки
ВР
3
Никлас Мойсандер
ЦЗ
2
Паулюс Араюри
ЦЗ
16
Томас Лам
ЦЗ
18
Йере Уронен
ЦЗ
22
Юкка Райтала
ЦЗ
0
Маркус Халсти
ЦП
8
Робин Лод
ЦП
16
Роман Еременко
ЦП
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
10
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Ханс Баке
Косово
1
Самир Уйкани
ВР
23
Леарт Пакярада
ЛЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
4
Альбан Пниши
ЦЗ
23
Бернард Бериша
ЛВ
6
Хекуран Криэциу
ОП
2
Фанол Пердедай
ЦП
14
Валон Бериша
ЦП
5
Энис Алуши
ЦП
7
Милот Рашица
ПВ
10
Альберт Буньяку
ЦФ
Главный тренер
Альберт Буньяки
Финляндия
12
Йессе Йоронен
ВР
1
Ники Мяенпяя
ВР
6
Юхани Ояла
ЦЗ
5
Валлтери Морен
ЦЗ
13
Альбин Гранлунд
ЦЗ
17
Сакари Маттила
ЦП
19
Йони Кауко
ЦП
11
Расмус Шуллер
ЦП
19
Александер Ринг
ЦП
21
Каспер Хямяляйнен
ЦП
19
Янне Саксела
ПП
9
Эро Маркканен
ЦФ
Косово
12
Гранит Кольши
ВР
16
Фламур Незири
ВР
6
Авни Пепа
ЦЗ
3
Байрам Яшаника
ЦЗ
22
Синан Битики
ЦП
18
Вальмир Сулеймани
ЦП
5
Херолинд Шала
ЦП
8
Бесар Халими
ЦП
9
Берсант Целина
АП
21
Эролль Зейнуллаху
АП
14
Альбан Меха
ПП
18
Ведат Мурики
ЦФ
3-2-3-2
1
Градецки
16
Лам
18
Уронен
22
Райтала
2
Араюри
3
Мойсандер
0
Халсти
8
Лод
16
Еременко
10
Пукки
20
Похьянпало
3-1-3-2-1
1
Уйкани
13
Ррахмани
4
Пниши
23
Пакярада
6
Криэциу
2
Пердедай
14
Бериша
5
Алуши
7
Рашица
23
Бериша
10
Буньяку
8
Лод
11
Шуллер
11
Шуллер
8
Лод
16
Лам
19
Ринг
19
Ринг
16
Лам
10
Пукки
21
Хямяляйнен
21
Хямяляйнен
10
Пукки
10
Буньяку
9
Целина
9
Целина
10
Буньяку
23
Бериша
8
Халими
8
Халими
23
Бериша
14
Бериша
14
Меха
14
Меха
14
Бериша
Остались в запасе
Финляндия
Косово
17
Сакари Маттила
ЦП
12
Йессе Йоронен
ВР
1
Ники Мяенпяя
ВР
6
Юхани Ояла
ЦЗ
5
Валлтери Морен
ЦЗ
13
Альбин Гранлунд
ЦЗ
19
Йони Кауко
ЦП
19
Янне Саксела
ПП
9
Эро Маркканен
ЦФ
Главный тренер
Ханс Баке
12
Гранит Кольши
ВР
16
Фламур Незири
ВР
6
Авни Пепа
ЦЗ
22
Синан Битики
ЦП
18
Вальмир Сулеймани
ЦП
3
Байрам Яшаника
ЦЗ
5
Херолинд Шала
ЦП
21
Эролль Зейнуллаху
АП
18
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Альберт Буньяки
Остались в запасе
17
Сакари Маттила
ЦП
12
Йессе Йоронен
ВР
1
Ники Мяенпяя
ВР
6
Юхани Ояла
ЦЗ
5
Валлтери Морен
ЦЗ
13
Альбин Гранлунд
ЦЗ
19
Йони Кауко
ЦП
19
Янне Саксела
ПП
9
Эро Маркканен
ЦФ
Остались в запасе
12
Гранит Кольши
ВР
16
Фламур Незири
ВР
6
Авни Пепа
ЦЗ
22
Синан Битики
ЦП
18
Вальмир Сулеймани
ЦП
3
Байрам Яшаника
ЦЗ
5
Херолинд Шала
ЦП
21
Эролль Зейнуллаху
АП
18
Ведат Мурики
ЦФ
Главный тренер
Ханс Баке
Главный тренер
Альберт Буньяки
Статистика матча Финляндия - Косово
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Финляндия
Лига наций, 6 тур
Финляндия
7 : 2
15.11.2026
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Албания
2 : 0
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Косово
Лига наций, 6 тур
Ирландия
3 : 0
17.11.2026
Косово
Лига наций, 5 тур
Косово
0 : 0
14.11.2026
Израиль
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Израиль
0 : 0
01.10.2026
Косово
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Информация о матче
Главный судья:
Иван Кружляк
(Братислава)
Стадион:
Олимпик Стэдиум
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