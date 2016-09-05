Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Альберт Буньяки

    Тренер
    Имя Альберт
    Фамилия Буньяки
    Гражданство Косово
    Дата рождения 18 июня 1971
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Косово 6 0 5 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    05.09.2016 Финляндия 1 : 1 Косово
    06.10.2016 Косово 0 : 6 Хорватия
    09.10.2016 Украина 3 : 0 Косово
    12.11.2016 Турция 2 : 0 Косово
    24.03.2017 Косово 1 : 2 Исландия
    09.10.2017 Исландия 2 : 0 Косово
    • Читайте нас: 
    11