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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Сербия - Ирландия
Сербия - Ирландия: обзор матча 05 сентября 2016
Сербия
05.09.2016, понедельник, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа D, 1 тур
2 : 2
Завершен
Ирландия
62'
Ф. Костич
69'
Д. Тадич (П)
3'
Д. Хендрик
81'
Д. Мерфи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сербия - Ирландия
90'
+2
Замена
К. Кларк
️️️️
Ш. Лонг
88'
Желтая карточка
Г. Уилэн
Желтая карточка
А. Катай
83'
Замена
А. Катай
️️️️
Ф. Костич
81'
81'
ГОЛ! 2:2!
Д. Мерфи
Пас отдал
Р. Брэди
Замена
Д. Тошич
️️️️
Ф. Младенович
77'
76'
Замена
Д. Мерфи
️️️️
Д. Хендрик
Желтая карточка
М. Настасич
72'
70'
Замена
С. Куинн
️️️️
С. Уорд
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Д. Тадич
69'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Костич
Пас отдал
Д. Тадич
62'
60'
Желтая карточка
Р. Брэди
Замена
А. Павлович
️️️️
А. Митрович
59'
27'
Желтая карточка
Д. Хендрик
21'
Желтая карточка
С. Уорд
3'
ГОЛ! 0:1!
Д. Хендрик
Пас отдал
Ш. Лонг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сербия
1
Предраг Райкович
ВР
25
Филип Младенович
ЛЗ
6
Бранислав Иванович
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
21
Ягош Вукович
ЦЗ
5
Матия Настасич
ЦЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
11
Филип Костич
ЛВ
4
Лука Миливойевич
ЦП
6
Неманья Гудель
ЦП
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Ирландия
23
Даррен Рэндольф
ВР
5
Ричард Кио
ЦЗ
4
Джон О'Ши
ЦЗ
2
Шеймус Коулмен
ПЗ
11
Робби Брэди
ЛП
11
Джеймс МакКлин
ЦП
6
Гленн Уилэн
ЦП
13
Джеффри Хендрик
ЦП
17
Стивен Уорд
ЦП
14
Джонатан Уолтерс
ЦФ
9
Шейн Лонг
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Сербия
1
Марко Дмитрович
ВР
21
Александар Йованович
ВР
19
Александар Игньевски
ЦЗ
13
Стефан Митрович
ЦЗ
3
Душко Тошич
ЦЗ
5
Слободан Райкович
ЦЗ
23
Александар Катай
ЛВ
5
Неманья Максимович
ЦП
7
Зоран Тошич
ПВ
8
Лазар Маркович
ЦФ
14
Никола Стоилькович
ЦФ
0
Андрийя Павлович
ЦФ
Ирландия
1
Кирен Вествуд
ВР
16
Гэри Роджерс
ВР
12
Пол МакШейн
ЦЗ
20
Марк Уилсон
ЦЗ
15
Сайрус Кристи
ЦЗ
5
Киран Кларк
ЦЗ
7
Эйден МакГиди
ЛВ
18
Дэвид Мейлер
ЦП
20
Весли Хулахан
ЦП
8
Гарри Артер
ЦП
22
Стивен Куинн
ЦП
21
Дэрил Мерфи
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Райкович
2
Рукавина
21
Вукович
5
Настасич
25
Младенович
6
Иванович
4
Миливойевич
6
Гудель
11
Костич
10
Тадич
9
Митрович
3-5-2
23
Рэндольф
2
Коулмен
4
О'Ши
5
Кио
11
МакКлин
6
Уилэн
13
Хендрик
17
Уорд
11
Брэди
9
Лонг
14
Уолтерс
11
Костич
23
Катай
23
Катай
11
Костич
25
Младенович
3
Тошич
3
Тошич
25
Младенович
9
Митрович
0
Павлович
0
Павлович
9
Митрович
9
Лонг
5
Кларк
5
Кларк
9
Лонг
17
Уорд
22
Куинн
22
Куинн
17
Уорд
13
Хендрик
21
Мерфи
21
Мерфи
13
Хендрик
Остались в запасе
Сербия
Ирландия
1
Марко Дмитрович
ВР
21
Александар Йованович
ВР
19
Александар Игньевски
ЦЗ
13
Стефан Митрович
ЦЗ
5
Слободан Райкович
ЦЗ
5
Неманья Максимович
ЦП
7
Зоран Тошич
ПВ
8
Лазар Маркович
ЦФ
14
Никола Стоилькович
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
1
Кирен Вествуд
ВР
16
Гэри Роджерс
ВР
12
Пол МакШейн
ЦЗ
20
Марк Уилсон
ЦЗ
15
Сайрус Кристи
ЦЗ
18
Дэвид Мейлер
ЦП
20
Весли Хулахан
ЦП
8
Гарри Артер
ЦП
7
Эйден МакГиди
ЛВ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Остались в запасе
1
Марко Дмитрович
ВР
21
Александар Йованович
ВР
19
Александар Игньевски
ЦЗ
13
Стефан Митрович
ЦЗ
5
Слободан Райкович
ЦЗ
5
Неманья Максимович
ЦП
7
Зоран Тошич
ПВ
8
Лазар Маркович
ЦФ
14
Никола Стоилькович
ЦФ
Остались в запасе
1
Кирен Вествуд
ВР
16
Гэри Роджерс
ВР
12
Пол МакШейн
ЦЗ
20
Марк Уилсон
ЦЗ
15
Сайрус Кристи
ЦЗ
18
Дэвид Мейлер
ЦП
20
Весли Хулахан
ЦП
8
Гарри Артер
ЦП
7
Эйден МакГиди
ЛВ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Главный тренер
Мартин О'Нил
Статистика матча Сербия - Ирландия
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Сербия
Лига наций, 6 тур
Греция
1 : 0
16.11.2026
Сербия
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Ирландия
Лига наций, 6 тур
Ирландия
3 : 0
17.11.2026
Косово
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Информация о матче
Главный судья:
Виктор Кашшаи
(Будапешт)
Стадион:
Райко Митич
Где смотреть матч:
МАТЧ! АРЕНА
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