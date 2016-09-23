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    Расписание матчей 23-09-2016

    август 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
    сентябрь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
    октябрь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    Предыдущий день Следующий день
    Россия. Молодежное первенство (2016/2017), 8 тур
    23 сентября, пятница
    14:00
    Ростов (мол)
    0:4
    Локомотив (мол)
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2016/2017), 5 тур
    23 сентября, пятница
    20:00
    Антальяспор
    0:0
    Акхисар Беледиеспор
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2016/2017), 6 тур
    23 сентября, пятница
    21:00
    Порту
    3:1
    Боавишта
    Матч завершен
    23 сентября, пятница
    23:00
    Спортинг
    4:2
    Эшторил
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2016/2017), 8 тур
    23 сентября, пятница
    21:15
    Яблонец
    1:2
    Млада Болеслав
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2016/2017), 8 тур
    23 сентября, пятница
    21:30
    Роял Мускрон-Перувельц
    0:3
    Брюгге
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2016/2017), 5 тур
    23 сентября, пятница
    21:30
    Боруссия
    3:1
    Фрайбург
    Матч завершен
    Испания. Примера (2016/2017), 6 тур
    23 сентября, пятница
    21:45
    Бетис
    1:0
    Малага
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2016/2017), 9 тур
    23 сентября, пятница
    21:45
    Престон
    1:0
    Уиган Атлетик
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2016/2017), 7 тур
    23 сентября, пятница
    21:45
    Тулуза
    2:0
    ПСЖ
    Матч завершен
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