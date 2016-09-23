август 2016
сентябрь 2016
Россия. Молодежное первенство (2016/2017), 8 тур
23 сентября, пятница
14:00
Матч завершен
Турция. Суперлига (2016/2017), 5 тур
23 сентября, пятница
20:00
Матч завершен
Португалия. Примейра (2016/2017), 6 тур
Чехия. Синот Лига (2016/2017), 8 тур
23 сентября, пятница
21:15
Матч завершен
Бельгия. Про-Лига (2016/2017), 8 тур
23 сентября, пятница
21:30
Матч завершен
Германия. Бундеслига (2016/2017), 5 тур
Испания. Примера (2016/2017), 6 тур
Англия. Чемпионшип (2016/2017), 9 тур
23 сентября, пятница
21:45
Матч завершен
Франция. Лига 1 (2016/2017), 7 тур