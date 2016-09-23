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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Фрайбург
Боруссия Д - Фрайбург: обзор матча 23 сентября 2016
Боруссия Д
23.09.2016, пятница, 21:30
Германия. Бундеслига, 5 тур
3 : 1
Завершен
Фрайбург
45'
П. Обамеянг
53'
Л. Пищек
90+1'
Р. Геррейру
60'
М. Филипп
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Фрайбург
ГОЛ! 3:1!
Р. Геррейру
Пас отдал
Г. Кастро
90'
+1
Замена
С. Роде
️️️️
У. Дембеле
80'
76'
Желтая карточка
Д. Сеюнджу
Замена
Р. Геррейру
️️️️
М. Гетце
71'
Желтая карточка
С. Папастатопулос
70'
67'
Замена
Ф. Нидерлехнер
️️️️
М. Филипп
66'
Желтая карточка
Н. Хефлер
Замена
К. Пулишич
️️️️
Э. Мор
64'
62'
Желтая карточка
К. Гюнтер
60'
ГОЛ! 2:1!
М. Филипп
Пас отдал
Я. Хаберер
54'
Замена
Я. Хаберер
️️️️
Н. Петерсен
54'
Замена
Г. Нидермайер
️️️️
М. Гульде
ГОЛ! 2:0!
Л. Пищек
53'
ГОЛ! 1:0!
П. Обамеянг
Пас отдал
У. Дембеле
45'
Желтая карточка
У. Дембеле
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
8
Гонсало Кастро
ЦП
27
Марио Гетце
АП
7
Эмре Мор
ПВ
10
Усман Дембеле
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
22
Александар Игньевски
ЦЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
32
Винченцо Грифо
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
6
Амир Абраши
ЦП
6
Онур Булут
ПП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
17
Себастьян Роде
ЦП
6
Микель Мерино
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
Фрайбург
12
Рафал Гикевич
ВР
5
Георг Нидермайер
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
8
Майк Франтц
ЦП
31
Карим Геде
ЦП
19
Яник Хаберер
ЦП
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Бюрки
29
Шмельцер
28
Гинтер
19
Папастатопулос
26
Пищек
5
Вайгль
8
Кастро
7
Мор
27
Гетце
10
Дембеле
7
Обамеянг
4-1-2-1-2
1
Шволов
22
Игньевски
5
Гульде
2
Сеюнджу
30
Гюнтер
27
Хефлер
6
Булут
6
Абраши
32
Грифо
26
Филипп
18
Петерсен
7
Мор
11
Пулишич
11
Пулишич
7
Мор
27
Гетце
22
Геррейру
22
Геррейру
27
Гетце
10
Дембеле
17
Роде
17
Роде
10
Дембеле
5
Гульде
5
Нидермайер
5
Нидермайер
5
Гульде
18
Петерсен
19
Хаберер
19
Хаберер
18
Петерсен
26
Филипп
7
Нидерлехнер
7
Нидерлехнер
26
Филипп
Остались в запасе
Боруссия Д
Фрайбург
1
Роман Вайденфеллер
ВР
25
Феликс Пасслак
ПЗ
6
Микель Мерино
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
Главный тренер
Томас Тухель
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
12
Рафал Гикевич
ВР
8
Майк Франтц
ЦП
31
Карим Геде
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Остались в запасе
1
Роман Вайденфеллер
ВР
25
Феликс Пасслак
ПЗ
6
Микель Мерино
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
Остались в запасе
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
12
Рафал Гикевич
ВР
8
Майк Франтц
ЦП
31
Карим Геде
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Статистика матча Боруссия Д - Фрайбург
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Кристиан Дингерт
(Таллихтенберг)
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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