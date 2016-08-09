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июль 2016
август 2016
Франция. Кубок лиги (2016/2017), 1/64 финала
Брест
0 : 0
Валансьен
Завершен
Ланс
3 : 0
Аяччо
Завершен
Реймс
2 : 5
Гавр
Завершен
Страсбур
1 : 0
Ньор
Завершен
1 : 1
Ред Стар
Завершен
Клермон
2 : 1
Амьен
Завершен
Кретель
3 : 0
Эвиан
Тех. поражение
Лаваль
1 : 0
Труа
Завершен
Ним
1 : 1
Шатору
Завершен
Орлеан
1 : 0
Тур
Завершен
Осер
2 : 2
Бур-ан-Бресс
Завершен
Сошо
0 : 0
Газелек
Завершен
Англия. Кубок Лиги (2016/2017), 1/64 финала
Лейтон Ориент
2 : 3
Фулхэм
Завершен
Ротерхэм
4 : 5
Моркамб
Завершен
Мэнсфилд Таун
1 : 3
Блэкберн
Завершен
Престон
1 : 0
Хартлпул Юнайтед
Завершен
Аккрингтон Стэнли
0 : 0
Брэдфорд Сити
Завершен
Барнсли
1 : 2
Нортгемптон Таун
Завершен
Бирмингем Сити
0 : 1
Оксфорд
Завершен
Блэкпул
4 : 2
Болтон
Завершен
Брайтон
4 : 0
Колчестер Юнайтед
Завершен
Вулверхэмптон
2 : 1
Кроули Таун
Завершен
Дерби Каунти
1 : 0
Гримсби Таун
Завершен
Донкастер Роверс
1 : 2
Ноттингем Форест
Завершен
Ипсвич Таун
0 : 1
Стивенидж
Завершен
Карлайл Юнайтед
2 : 1
Порт Вейл
Завершен
Кембридж Юнайтед
2 : 1
Шеффилд Уэнсдэй
Завершен
Ковентри
3 : 2
Портсмут
Завершен
Ньюпорт Каунти
2 : 3
Милтон Кинс Донс
Завершен
Олдхэм
2 : 1
Уиган Атлетик
Завершен
Питерборо Юнайтед
3 : 2
Уимблдон
Завершен
Рочдейл
3 : 1
Честерфилд
Завершен
Саутенд Юнайтед
1 : 3
Гиллинхэм
Завершен
Сканторп Юнайтед
2 : 0
Ноттс Каунти
Завершен
Уиком Уондерерс
0 : 1
Бристоль Сити
Завершен
Уолсолл
0 : 2
Йовил
Завершен
Челтенхэм
1 : 0
Чарльтон
Завершен
Шеффилд Юнайтед
1 : 2
Крю Александра
Завершен
Шрусбери Таун
2 : 1
Хаддерсфилд Таун
Завершен
Эксетер Сити
1 : 0
Брентфорд
Завершен
Барнет
0 : 4
Миллуолл
Завершен
Рединг
2 : 0
Плимут Аргайл
Завершен
Бразилия. Серия А 2016, 19 тур
Атлетико Минейро
3 : 1
Шапекоэнсе
Завершен
Коринтианс
1 : 1
Крузейро
Завершен