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Расписание матчей 09-08-2016

Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
14 пн 15 Вчера 16 Сегодня 17 Завтра 18 пт
июль 2016
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
август 2016
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4
сентябрь 2016
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
Предыдущий день Следующий день
Франция. Кубок лиги (2016/2017), 1/64 финала
9 августа, 19:30
Брест
0 : 0
Валансьен
Завершен
9 августа, 19:30
Ланс
3 : 0
Аяччо
Завершен
9 августа, 19:30
Реймс
2 : 5
Гавр
Завершен
9 августа, 19:30
Страсбур
1 : 0
Ньор
Завершен
9 августа, 19:30
1 : 1
Ред Стар
Завершен
9 августа, 21:00
Клермон
2 : 1
Амьен
Завершен
9 августа, 21:00
Кретель
3 : 0
Эвиан
Тех. поражение
9 августа, 21:00
Лаваль
1 : 0
Труа
Завершен
9 августа, 21:00
Ним
1 : 1
Шатору
Завершен
9 августа, 21:00
Орлеан
1 : 0
Тур
Завершен
9 августа, 21:00
Осер
2 : 2
Бур-ан-Бресс
Завершен
9 августа, 21:00
Сошо
0 : 0
Газелек
Завершен
Англия. Кубок Лиги (2016/2017), 1/64 финала
9 августа, 21:45
Лейтон Ориент
2 : 3
Фулхэм
Завершен
9 августа, 21:45
Ротерхэм
4 : 5
Моркамб
Завершен
9 августа, 21:45
Мэнсфилд Таун
1 : 3
Блэкберн
Завершен
9 августа, 21:45
Престон
1 : 0
Хартлпул Юнайтед
Завершен
9 августа, 21:45
Аккрингтон Стэнли
0 : 0
Брэдфорд Сити
Завершен
9 августа, 21:45
Барнсли
1 : 2
Нортгемптон Таун
Завершен
9 августа, 21:45
Бирмингем Сити
0 : 1
Оксфорд
Завершен
9 августа, 21:45
Блэкпул
4 : 2
Болтон
Завершен
9 августа, 21:45
Брайтон
4 : 0
Колчестер Юнайтед
Завершен
9 августа, 21:45
Вулверхэмптон
2 : 1
Кроули Таун
Завершен
9 августа, 21:45
Дерби Каунти
1 : 0
Гримсби Таун
Завершен
9 августа, 21:45
Донкастер Роверс
1 : 2
Ноттингем Форест
Завершен
9 августа, 21:45
Ипсвич Таун
0 : 1
Стивенидж
Завершен
9 августа, 21:45
Карлайл Юнайтед
2 : 1
Порт Вейл
Завершен
9 августа, 21:45
Кембридж Юнайтед
2 : 1
Шеффилд Уэнсдэй
Завершен
9 августа, 21:45
Ковентри
3 : 2
Портсмут
Завершен
9 августа, 21:45
Ньюпорт Каунти
2 : 3
Милтон Кинс Донс
Завершен
9 августа, 21:45
Олдхэм
2 : 1
Уиган Атлетик
Завершен
9 августа, 21:45
Питерборо Юнайтед
3 : 2
Уимблдон
Завершен
9 августа, 21:45
Рочдейл
3 : 1
Честерфилд
Завершен
9 августа, 21:45
Саутенд Юнайтед
1 : 3
Гиллинхэм
Завершен
9 августа, 21:45
Сканторп Юнайтед
2 : 0
Ноттс Каунти
Завершен
9 августа, 21:45
Уиком Уондерерс
0 : 1
Бристоль Сити
Завершен
9 августа, 21:45
Уолсолл
0 : 2
Йовил
Завершен
9 августа, 21:45
Челтенхэм
1 : 0
Чарльтон
Завершен
9 августа, 21:45
Шеффилд Юнайтед
1 : 2
Крю Александра
Завершен
9 августа, 21:45
Шрусбери Таун
2 : 1
Хаддерсфилд Таун
Завершен
9 августа, 21:45
Эксетер Сити
1 : 0
Брентфорд
Завершен
9 августа, 22:00
Барнет
0 : 4
Миллуолл
Завершен
9 августа, 22:00
Рединг
2 : 0
Плимут Аргайл
Завершен
Бразилия. Серия А 2016, 19 тур Таблица
9 августа, 02:00
Атлетико Минейро
3 : 1
Шапекоэнсе
Завершен
9 августа, 03:00
Коринтианс
1 : 1
Крузейро
Завершен
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