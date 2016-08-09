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Расписание матчей
Кубок Французской Лиги
Реймс - Гавр
Реймс - Гавр: обзор матча 09 августа 2016
Реймс
09.08.2016, вторник, 19:30
Франция. Кубок лиги, 1/64 финала
2 : 5
Завершен
Гавр
11'
Г. Кюи
65'
Джордан
48'
А. Конте (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Реймс - Гавр
Желтая карточка
Г. Кюи
87'
Желтая карточка
Х. Траоре
70'
ГОЛ! 2:1!
Джордан
65'
48'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
А. Конте
ГОЛ! 1:0!
Г. Кюи
11'
Начало матча
Статистика матча Реймс - Гавр
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Гавр
Франция. Лига 1, 11 тур
Труа
- : -
20.11.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Франция. Лига 1, 7 тур
Гавр
1 : 3
18.10.2026
Осер
Франция. Лига 1, 6 тур
Лилль
1 : 0
10.10.2026
Гавр
Информация о матче
Стадион:
Огюст Делоне
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