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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Брайтон - Колчестер Юнайтед
Брайтон - Колчестер Юнайтед: обзор матча 09 августа 2016
Брайтон
09.08.2016, вторник, 21:45
Англия. Кубок Лиги, 1/64 финала
4 : 0
Завершен
Колчестер Юнайтед
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Брайтон - Колчестер Юнайтед
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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