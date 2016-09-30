август 2016
сентябрь 2016
Россия. Молодежное первенство (2016/2017), 9 тур
30 сентября, пятница
11:00
Матч завершен
30 сентября, пятница
13:00
Матч завершен
30 сентября, пятница
14:00
Матч завершен
30 сентября, пятница
15:00
Матч завершен
Беларусь. Высшая лига 2016, 24 тур
Чехия. Синот Лига (2016/2017), 9 тур
30 сентября, пятница
19:00
Матч завершен
Дания. Суперлига (2016/2017), 12 тур
30 сентября, пятница
21:15
Матч завершен
Турция. Суперлига (2016/2017), 6 тур
30 сентября, пятница
20:00
Матч завершен
Норвегия. Элитсериен 2016, 26 тур
30 сентября, пятница
20:00
Матч завершен
Голландия. Эредивизие (2016/2017), 8 тур
30 сентября, пятница
21:00
Матч завершен
Бельгия. Про-Лига (2016/2017), 9 тур
30 сентября, пятница
21:30
Матч завершен
Германия. Бундеслига (2016/2017), 6 тур
30 сентября, пятница
21:30
Матч завершен
Шотландия. Премьер-Лига (2016/2017), 8 тур
Испания. Примера (2016/2017), 7 тур
30 сентября, пятница
21:45
Матч завершен
Франция. Лига 1 (2016/2017), 8 тур
Англия. Премьер-лига (2016/2017), 7 тур
30 сентября, пятница
22:00
Матч завершен
Португалия. Примейра (2016/2017), 7 тур
30 сентября, пятница
22:30
Матч завершен