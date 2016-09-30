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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
РБ Лейпциг - Аугсбург
РБ Лейпциг - Аугсбург: обзор матча 30 сентября 2016
РБ Лейпциг
30.09.2016, пятница, 21:30
Германия. Бундеслига, 6 тур
2 : 1
Завершен
Аугсбург
11'
Э. Форсберг
52'
Ю. Поульсен
14'
Ч. Донь-Вон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол РБ Лейпциг - Аугсбург
Замена
Ш. Илсанкер
️️️️
Д. Демме
89'
Замена
О. Бурк
️️️️
Т. Вернер
87'
84'
Желтая карточка
М. Хинтереггер
84'
Замена
Х. Алтынтоп
️️️️
Г. Качар
Замена
Д. Кайзер
️️️️
Э. Форсберг
80'
78'
Замена
Г. Тигль
️️️️
К. Чжа-Чеол
66'
Замена
Д. Шмид
️️️️
Ф. Макс
53'
Желтая карточка
Г. Качар
ГОЛ! 2:1!
Ю. Поульсен
Пас отдал
М. Забитцер
52'
26'
Желтая карточка
К. Чжа-Чеол
14'
ГОЛ! 1:1!
Ч. Донь-Вон
Пас отдал
Д. Байер
ГОЛ! 1:0!
Э. Форсберг
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
13
Бернардо
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
5
Марвин Комппер
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
8
Наби Кейта
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
11
Тимо Вернер
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Аугсбург
1
Марвин Хитц
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
2
Пол Верхаг
ЦЗ
6
Джеффри Гаувелеув
ЦЗ
10
Даниэль Байер
ЦП
10
Ку Чжа-Чеол
АП
20
Гойко Качар
ПП
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
Главный тренер
Дирк Шустер
РБ Лейпциг
1
Фабио Колторти
ВР
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
13
Доминик Кайзер
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
7
Оливер Бурк
ЦФ
9
Дави Зелке
ЦФ
Аугсбург
16
Андреас Люте
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
39
Георг Тигль
ПЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
8
Маркус Фойлнер
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
19
Юлиан Шмидт
ЦФ
4-3-1-2
25
Гулачи
23
Хальстенберг
4
Орбан
5
Комппер
13
Бернардо
8
Кейта
6
Демме
20
Забитцер
10
Форсберг
15
Поульсен
11
Вернер
3-2-2-1-2
1
Хитц
13
Хинтереггер
2
Верхаг
6
Гаувелеув
30
Макс
3
Стафилидис
20
Качар
10
Байер
10
Ку Чжа-Чеол
27
Финнбогасон
33
Чжи Донь-Вон
10
Форсберг
13
Кайзер
13
Кайзер
10
Форсберг
6
Демме
31
Илсанкер
31
Илсанкер
6
Демме
11
Вернер
7
Бурк
7
Бурк
11
Вернер
10
Ку Чжа-Чеол
39
Тигль
39
Тигль
10
Ку Чжа-Чеол
30
Макс
7
Шмид
7
Шмид
30
Макс
20
Качар
7
Алтынтоп
7
Алтынтоп
20
Качар
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Аугсбург
22
Бенно Шмитц
ПЗ
1
Фабио Колторти
ВР
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
9
Дави Зелке
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
19
Юлиан Шмидт
ЦФ
16
Андреас Люте
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
8
Маркус Фойлнер
ЦП
Главный тренер
Дирк Шустер
Остались в запасе
22
Бенно Шмитц
ПЗ
1
Фабио Колторти
ВР
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
9
Дави Зелке
ЦФ
Остались в запасе
19
Юлиан Шмидт
ЦФ
16
Андреас Люте
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
8
Маркус Фойлнер
ЦП
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Главный тренер
Дирк Шустер
Статистика матча РБ Лейпциг - Аугсбург
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
- : -
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 7 тур
РБ Лейпциг
4 : 0
24.10.2026
Эльверсберг
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Аугсбург
- : -
22.11.2026
Майнц
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Сонненхоф Гросаспах
2 : 4
27.10.2026
Аугсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 6 тур
Эльверсберг
4 : 3
17.10.2026
Аугсбург
Информация о матче
Главный судья:
Харм Осмерс
(Ганновер)
Стадион:
Ред Булл Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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