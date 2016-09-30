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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Генгам
Ренн - Генгам: обзор матча 30 сентября 2016
Ренн
30.09.2016, пятница, 21:45
Франция. Лига 1, 8 тур
1 : 0
Завершен
Генгам
90+2'
А. Дьякаби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ренн - Генгам
90'
+2
Замена
Н. де Паув
️️️️
М. Коко
ГОЛ! 1:0!
А. Дьякаби
Пас отдал
П. Энрике
90'
+2
Желтая карточка
А. Дьякаби
90'
Замена
П. Энрике
️️️️
П. Нтеп
89'
84'
Замена
Б. Санко
️️️️
Я. Салибу
Замена
А. Дьякаби
️️️️
А. Эну
79'
66'
Замена
Л. Бляс
️️️️
Т. Жиресс
Пенальти не реализован!
К. Гросицки
66'
64'
Вторая желтая
М. Диалло
Замена
У. Саид
️️️️
Д. Сио
60'
Желтая карточка
А. Эну
45'
39'
Желтая карточка
М. Диалло
30'
Желтая карточка
М. Коко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
56
Бенуа Костиль
ВР
24
Людовик Бааль
ЛЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
17
Мешер
ЦЗ
29
Ромен Данзе
ЦЗ
6
Желсон Фернандес
ЦП
21
Бенжамин Андре
ЦП
11
Камил Гросицки
ПП
23
Адриен Эну
ЦФ
29
Поль-Жорж Нтеп
ЦФ
13
Джованни Сио
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
Генгам
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
29
Кристоф Кербра
ЦЗ
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
32
Джордан Икоко
ПЗ
8
Люка До
ОП
5
Мустафа Диалло
ЦП
26
Тибо Жиресс
ЦП
93
Яннис Салибу
ПП
97
Маркус Коко
ПВ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Ренн
1
Пауль Нарди
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
27
Адама Дьякаби
ЛВ
14
Санин Прсич
ЦП
22
Уэсли Саид
ЦФ
7
Педро Энрике
ЦФ
Генгам
1
Ромэйн Салин
ВР
5
Баиссама Санко
ЦЗ
29
Жереми Ливолан
ЛВ
14
Нилл де Паув
ЦП
17
Этьен Дидо
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
11
Слоан Прива
ЦФ
4-3-3
56
Костиль
24
Бааль
17
Мешер
29
Данзе
3
Мендеш
6
Фернандес
21
Андре
11
Гросицки
13
Сио
29
Нтеп
23
Эну
4-1-3-1-1
1
Юнссон
32
Икоко
29
Кербра
15
Сорбон
5
Ангуа
8
До
93
Салибу
26
Жиресс
5
Диалло
97
Коко
7
Бриан
23
Эну
27
Дьякаби
27
Дьякаби
23
Эну
13
Сио
22
Саид
22
Саид
13
Сио
29
Нтеп
7
Энрике
7
Энрике
29
Нтеп
93
Салибу
5
Санко
5
Санко
93
Салибу
97
Коко
14
де Паув
14
де Паув
97
Коко
26
Жиресс
10
Бляс
10
Бляс
26
Жиресс
Остались в запасе
Ренн
Генгам
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
1
Пауль Нарди
ВР
2
Мехди Зеффан
ПЗ
14
Санин Прсич
ЦП
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
29
Жереми Ливолан
ЛВ
1
Ромэйн Салин
ВР
17
Этьен Дидо
ЦП
11
Слоан Прива
ЦФ
Остались в запасе
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
1
Пауль Нарди
ВР
2
Мехди Зеффан
ПЗ
14
Санин Прсич
ЦП
Остались в запасе
29
Жереми Ливолан
ЛВ
1
Ромэйн Салин
ВР
17
Этьен Дидо
ЦП
11
Слоан Прива
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
Статистика матча Ренн - Генгам
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
- : -
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Информация о матче
Главный судья:
Николя Ренвиль
(Ним)
Стадион:
Роазон Парк
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