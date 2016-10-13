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    Расписание матчей 13-10-2016

    сентябрь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2
    октябрь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    ноябрь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2016, 30 тур
    13 октября, четверг
    01:30
    Коритиба
    0:0
    Фигейренсе
    Матч завершен
    13 октября, четверг
    03:45
    Ботафого
    1:0
    Интернасьонал
    Матч завершен
    13 октября, четверг
    03:45
    Санта-Круз
    2:4
    Коринтианс
    Матч завершен
    США. МЛС 2016
    13 октября, четверг
    05:30
    Сиэтл
    0:0
    Хьюстон
    Матч завершен
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