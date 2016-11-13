октябрь 2016
ноябрь 2016
Отборочные матчи к ЧМ. Океания (2016/2017), 2 тур, группа B
13 ноября, воскресенье
07:00
Матч завершен
Россия. ФНЛ (2016/2017), 22 тур
13 ноября, воскресенье
09:00
Матч завершен
13 ноября, воскресенье
15:00
Матч завершен
13 ноября, воскресенье
15:00
Матч завершен
13 ноября, воскресенье
16:00
Матч завершен
Россия. ПФЛ. Зона Юг (2016/2017), 16 тур
13 ноября, воскресенье
16:00
Матч завершен
13 ноября, воскресенье
16:00
Матч завершен
13 ноября, воскресенье
17:00
Матч завершен
13 ноября, воскресенье
18:00
Матч завершен
Испания. Сегунда (2016/2017), 14 тур
Отборочные матчи к ЧМ. Африка (2016/2017), 2 тур, группа E
Отборочные матчи к ЧМ. Европа (2016/2017), 4 тур, группа A
13 ноября, воскресенье
20:00
Матч завершен
13 ноября, воскресенье
20:00
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ. Европа (2016/2017), 4 тур, группа B
13 ноября, воскресенье
20:00
Матч завершен
13 ноября, воскресенье
22:45
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ. Европа (2016/2017), 4 тур, группа H
Отборочные матчи к ЧМ. Африка (2016/2017), 2 тур, группа A