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    Расписание матчей 13-11-2016

    октябрь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    ноябрь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    декабрь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    Предыдущий день Следующий день
    Отборочные матчи к ЧМ. Океания (2016/2017), 2 тур, группа B
    13 ноября, воскресенье
    07:00
    Соломоновы Острова
    1:0
    Таити
    Матч завершен
    Россия. ФНЛ (2016/2017), 22 тур
    13 ноября, воскресенье
    09:00
    Луч
    0:3
    Сокол
    Матч завершен
    13 ноября, воскресенье
    09:00
    СКА-Хабаровск
    2:0
    Сибирь
    Матч завершен
    13 ноября, воскресенье
    14:00
    Спартак-2
    1:0
    Факел
    Матч завершен
    13 ноября, воскресенье
    15:00
    Волгарь
    2:0
    Тюмень
    Матч завершен
    13 ноября, воскресенье
    15:00
    Тосно
    0:0
    Кубань (ЛФЛ)
    Матч завершен
    13 ноября, воскресенье
    15:00
    Химки
    3:2
    Нефтехимик
    Матч завершен
    13 ноября, воскресенье
    16:00
    Спартак-Нальчик
    2:0
    Шинник
    Матч завершен
    13 ноября, воскресенье
    17:00
    Балтика
    0:3
    Динамо
    Матч завершен
    13 ноября, воскресенье
    17:00
    Зенит-2
    2:0
    Енисей
    Матч завершен
    Россия. ПФЛ. Зона Юг (2016/2017), 16 тур
    13 ноября, воскресенье
    13:30
    Ротор
    1:0
    Алания
    Матч завершен
    13 ноября, воскресенье
    13:30
    СКА
    3:1
    Динамо
    Матч завершен
    13 ноября, воскресенье
    14:00
    Дружба
    1:0
    Чайка
    Матч завершен
    13 ноября, воскресенье
    16:00
    Афипс
    1:1
    Легион
    Матч завершен
    13 ноября, воскресенье
    16:00
    Краснодар-2
    1:0
    Армавир
    Матч завершен
    13 ноября, воскресенье
    16:00
    Черноморец
    3:0
    Машук-КМВ
    Матч завершен
    13 ноября, воскресенье
    17:00
    ФК Сочи-2013
    2:2
    Кубань-2
    Матч завершен
    13 ноября, воскресенье
    18:00
    Биолог-Новокубанск
    1:0
    Ангушт
    Матч завершен
    Испания. Сегунда (2016/2017), 14 тур
    13 ноября, воскресенье
    14:00
    Луго
    1:0
    Райо Вальекано
    Матч завершен
    13 ноября, воскресенье
    18:00
    Севилья
    1:0
    Альмерия
    Матч завершен
    13 ноября, воскресенье
    20:00
    УКАМ Мурсия
    0:1
    Жирона
    Матч завершен
    13 ноября, воскресенье
    22:00
    Сарагоса
    2:0
    Мирандес
    Матч завершен
    Отборочные матчи к ЧМ. Африка (2016/2017), 2 тур, группа E
    13 ноября, воскресенье
    19:00
    Египет
    2:0
    Гана
    Матч завершен
    Отборочные матчи к ЧМ. Европа (2016/2017), 4 тур, группа A
    13 ноября, воскресенье
    20:00
    Болгария
    1:0
    Белоруссия
    Матч завершен
    13 ноября, воскресенье
    20:00
    Люксембург
    1:3
    Нидерланды
    Матч завершен
    Отборочные матчи к ЧМ. Европа (2016/2017), 4 тур, группа B
    13 ноября, воскресенье
    20:00
    Венгрия
    4:0
    Андорра
    Матч завершен
    13 ноября, воскресенье
    20:00
    Швейцария
    2:0
    Фарерские острова
    Матч завершен
    13 ноября, воскресенье
    22:45
    Португалия
    4:1
    Латвия
    Матч завершен
    Отборочные матчи к ЧМ. Европа (2016/2017), 4 тур, группа H
    13 ноября, воскресенье
    20:00
    Кипр
    3:1
    Гибралтар
    Матч завершен
    13 ноября, воскресенье
    22:45
    Бельгия
    8:1
    Эстония
    Матч завершен
    13 ноября, воскресенье
    22:45
    Греция
    1:1
    Босния и Герцеговина
    Матч завершен
    Отборочные матчи к ЧМ. Африка (2016/2017), 2 тур, группа A
    13 ноября, воскресенье
    20:30
    Гвинея
    1:2
    ДР Конго
    Матч завершен
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