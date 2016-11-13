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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Луч - Сокол
Луч - Сокол: обзор матча 13 ноября 2016
Луч
13.11.2016, воскресенье, 09:00
Россия. ФНЛ, 22 тур
0 : 3
Завершен
Сокол
2'
В. Галыш
37'
А. Дудолев
90+2'
Р. Паштов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Луч - Сокол
90'
+2
ГОЛ! 0:3!
Р. Паштов
Желтая карточка
А. Грицаенко
90'
+1
88'
Замена
Д. Магадиев
️️️️
В. Романенко
84'
Желтая карточка
А. Перченок
83'
Замена
А. Домшинский
️️️️
В. Галыш
79'
Замена
А. Перченок
️️️️
А. Дудолев
Желтая карточка
Д. Гриднев
74'
69'
Замена
А. Васянович
️️️️
А. Ходырев
Замена
В. Минич
️️️️
М. Насадюк
60'
57'
Желтая карточка
Р. Паштов
Желтая карточка
Д. Голубев
49'
Замена
Д. Голубев
️️️️
Ю. Коломыц
46'
Замена
И. Михалев
️️️️
М. Машнев
40'
37'
ГОЛ! 0:2!
А. Дудолев
Замена
А. Килин
️️️️
С. Пономаренко
27'
Желтая карточка
И. Столбовой
23'
8'
Желтая карточка
А. Семенов
2'
ГОЛ! 0:1!
В. Галыш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Луч
35
Илья Гаврилов
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
5
Антон Пискунов
ЦЗ
6
Юрий Коломыц
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
12
Сергей Пономаренко
ЦЗ
19
Максим Машнев
ОП
3
Максим Насадюк
ЦП
56
Даниил Гриднев
ЦП
11
Александр Носов
ЦФ
24
Иван Столбовой
ЦФ
Сокол
16
Артем Федоров
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
3
Артем Пасько
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
21
Антон Ходырев
ЦЗ
17
Алексей Хрущев
ЛП
5
Михаил Платика
ЦП
88
Виталий Галыш
АП
18
Артем Дудолев
ПП
77
Руслан Паштов
ПП
77
Владимир Романенко
ПВ
Главный тренер
Вадим Хафизов
Луч
70
Александр Котляров
ВР
92
Дмитрий Голубев
ЛЗ
32
Вадим Минич
ЦП
95
Евгений Белоногов
ЦП
15
Роман Джигкаев
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
39
Илья Михалев
ЦФ
Сокол
1
Владимир Сугробов
ВР
22
Денис Магадиев
ЦЗ
30
Андрей Васянович
ПЗ
7
Александр Перченок
ПВ
90
Алексей Домшинский
ЦФ
3-3-2-2
35
Гаврилов
6
Коломыц
27
Грицаенко
12
Пономаренко
85
Попов
19
Машнев
5
Пискунов
3
Насадюк
56
Гриднев
24
Столбовой
11
Носов
4-4-2
16
Федоров
3
Пасько
80
Климов
21
Ходырев
28
Семенов
77
Паштов
18
Дудолев
5
Платика
17
Хрущев
77
Романенко
88
Галыш
3
Насадюк
32
Минич
32
Минич
3
Насадюк
6
Коломыц
92
Голубев
92
Голубев
6
Коломыц
12
Пономаренко
18
Килин
18
Килин
12
Пономаренко
19
Машнев
39
Михалев
39
Михалев
19
Машнев
18
Дудолев
7
Перченок
7
Перченок
18
Дудолев
88
Галыш
90
Домшинский
90
Домшинский
88
Галыш
77
Романенко
22
Магадиев
22
Магадиев
77
Романенко
21
Ходырев
30
Васянович
30
Васянович
21
Ходырев
Остались в запасе
Луч
Сокол
95
Евгений Белоногов
ЦП
15
Роман Джигкаев
ЦП
70
Александр Котляров
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
Главный тренер
Вадим Хафизов
Остались в запасе
95
Евгений Белоногов
ЦП
15
Роман Джигкаев
ЦП
70
Александр Котляров
ВР
Остались в запасе
1
Владимир Сугробов
ВР
Главный тренер
Вадим Хафизов
Статистика матча Луч - Сокол
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
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Сокол
3 : 0
24.10.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Сибирь
0 : 0
18.10.2026
Сокол
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Стадион:
Динамо
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