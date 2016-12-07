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    Расписание матчей 07-12-2016

    ноябрь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    декабрь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    январь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    Предыдущий день Следующий день
    Лига чемпионов (2016/2017), 6 тур, группа E
    7 декабря, среда
    22:45
    Байер
    3:0
    Монако
    Матч завершен
    7 декабря, среда
    22:45
    Тоттенхэм
    3:1
    ЦСКА
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2016/2017), 6 тур, группа F
    7 декабря, среда
    22:45
    Реал
    2:2
    Боруссия
    Матч завершен
    7 декабря, среда
    22:45
    Легия
    1:0
    Спортинг
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2016/2017), 6 тур, группа G
    7 декабря, среда
    22:45
    Брюгге
    0:2
    Копенгаген
    Матч завершен
    7 декабря, среда
    22:45
    Порту
    5:0
    Лестер
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2016/2017), 6 тур, группа H
    7 декабря, среда
    22:45
    Лион
    0:0
    Севилья
    Матч завершен
    7 декабря, среда
    22:45
    Ювентус
    2:0
    Динамо
    Матч завершен
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