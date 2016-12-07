Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Порту - Лестер
Порту - Лестер: обзор матча 07 декабря 2016
Порту
07.12.2016, среда, 22:45
Лига чемпионов, группа G, 6 тур
5 : 0
Завершен
Лестер
6'
А. Силва
26'
Х. Корона
44'
Я. Браими
64'
А. Силва (П)
77'
Д. Жота
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Порту - Лестер
Замена
Р. Педру
️️️️
А. Силва
78'
ГОЛ! 5:0!
Д. Жота
Пас отдал
А. Силва
77'
76'
Замена
Х. Барнс
️️️️
Д. Дринкуотер
Замена
Э. Эррера
️️️️
Х. Корона
76'
Замена
Р. Невеш
️️️️
Д. Перейра
76'
ГОЛ с пенальти! 4:0!
А. Силва
64'
45'
Замена
Л. Ульоа
️️️️
А. Муса
45'
Замена
М. Олбрайтон
️️️️
Д. Шлупп
ГОЛ! 3:0!
Я. Браими
Пас отдал
М. Перейра
44'
38'
Желтая карточка
Б. Чилвел
ГОЛ! 2:0!
Х. Корона
Пас отдал
А. Теллес
26'
ГОЛ! 1:0!
А. Силва
Пас отдал
Х. Корона
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
12
Икер Касильяс
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
2
Макси Перейра
ЦЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
8
Ясин Браими
ЛП
20
Диогу Жота
ЛВ
2
Данилу Перейра
ОП
8
Оливер Торрес
ЦП
17
Хесус Корона
ПВ
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Лестер
29
Бен Хамер
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
27
Марцин Василевски
ЦЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
6
Нампалис Менди
ЦП
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
27
Джеффри Шлупп
ПП
7
Ахмед Муса
ПВ
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Порту
1
Жозе Са
ВР
19
Мигель Лаюн
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
21
Рубен Невеш
ОП
15
Эвандро
ЦП
16
Эктор Эррера
ЦП
14
Руй Педру
ЦФ
Лестер
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
11
Марк Олбрайтон
ПП
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
4-1-2-2-1
12
Касильяс
13
Теллес
18
Фелипе
5
Маркано
2
Перейра
2
Перейра
8
Браими
8
Торрес
20
Жота
17
Корона
19
Силва
4-3-2-1
29
Хамер
23
Эрнандес
27
Василевски
5
Морган
33
Чилвел
27
Шлупп
4
Дринкуотер
6
Менди
7
Муса
10
Грей
30
Оказаки
19
Силва
14
Педру
14
Педру
19
Силва
2
Перейра
21
Невеш
21
Невеш
2
Перейра
17
Корона
16
Эррера
16
Эррера
17
Корона
4
Дринкуотер
11
Барнс
11
Барнс
4
Дринкуотер
27
Шлупп
11
Олбрайтон
11
Олбрайтон
27
Шлупп
7
Муса
11
Ульоа
11
Ульоа
7
Муса
Остались в запасе
Порту
Лестер
1
Жозе Са
ВР
19
Мигель Лаюн
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
15
Эвандро
ЦП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Остались в запасе
1
Жозе Са
ВР
19
Мигель Лаюн
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
15
Эвандро
ЦП
Остались в запасе
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Главный тренер
Клаудио Раньери
Статистика матча Порту - Лестер
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Драгау
Где смотреть матч:
МАТЧ! ИГРА
Новости команд
Все
Порту
Лестер
Российская порнозвезда лишила чемпиона Англии денег
Вчера, 01:03
5
Остался единственный клуб из 54 чемпионатов Европы, не потерявший очки в сезоне
9 ноября
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
6 ноября
28
«Порту» – «Наполи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«Порту» – «Наполи» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 4 ноября 2026
3 ноября
Остался единственный клуб из 54 чемпионатов Европы, не потерявший очки в сезоне
9 ноября
«Порту» – «Наполи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«Порту» – «Наполи» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 4 ноября 2026
3 ноября
Лига чемпионов: шансы «Порту» и «Наполи» на победу в матче 4 тура
3 ноября
«Порту» – «ПСВ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 октября 2026
20 октября
Российская порнозвезда лишила чемпиона Англии денег
Вчера, 01:03
5
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
6 ноября
28
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
Игрок сборной России забил первый гол в сезоне за молодежку «Манчестер Юнайтед»
1 сентября
«Манчестер Сити» купил 17-летнего вингера
11 июля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+