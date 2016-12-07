Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Тоттенхэм - ЦСКА
Тоттенхэм - ЦСКА: обзор матча 07 декабря 2016
Тоттенхэм
07.12.2016, среда, 22:45
Лига чемпионов, группа E, 6 тур
3 : 1
Завершен
ЦСКА
38'
Д. Алли
45+1'
Г. Кейн
77'
И. Акинфеев (АГ)
33'
А. Дзагоев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - ЦСКА
Замена
Д. Онома
️️️️
Г. Кейн
83'
79'
Замена
К. Страндберг
️️️️
Л. Траоре
ГОЛ в свои ворота! 3:1!
И. Акинфеев
77'
71'
Замена
А. Гордюшенко
️️️️
З. Тошич
Замена
Т. Алдервейрелд
️️️️
В. Ваньяма
68'
63'
Желтая карточка
В. Березуцкий
Замена
Д. Н'Куду
️️️️
Х. Сон
61'
46'
Замена
Ф. Чалов
️️️️
А. Головин
ГОЛ! 2:1!
Г. Кейн
Пас отдал
Д. Роуз
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
Д. Алли
Пас отдал
К. Эриксен
38'
33'
ГОЛ! 0:1!
А. Дзагоев
Пас отдал
З. Тошич
31'
Желтая карточка
Г. Щенников
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
2
Виктор Ваньяма
ОП
4
Гарри Уинкс
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
8
Деле Алли
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
17
Георгий Миланов
ЛВ
10
Бибрас Натхо
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
10
Александр Головин
АП
18
Зоран Тошич
ПВ
90
Ласина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
8
Мусса Дембеле
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
10
Карлос Страндберг
ПВ
63
Федор Чалов
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Льорис
3
Роуз
15
Дайер
14
Вертонген
2
Уокер
2
Ваньяма
4
Уинкс
7
Сон
24
Эриксен
8
Алли
9
Кейн
4-2-3-1
35
Акинфеев
14
Набабкин
6
Березуцкий
24
Березуцкий
42
Щенников
10
Натхо
66
Дзагоев
18
Тошич
10
Головин
17
Миланов
90
Траоре
2
Ваньяма
23
Алдервейрелд
23
Алдервейрелд
2
Ваньяма
7
Сон
14
Н'Куду
14
Н'Куду
7
Сон
9
Кейн
17
Онома
17
Онома
9
Кейн
90
Траоре
10
Страндберг
10
Страндберг
90
Траоре
18
Тошич
72
Гордюшенко
72
Гордюшенко
18
Тошич
10
Головин
63
Чалов
63
Чалов
10
Головин
Остались в запасе
Тоттенхэм
ЦСКА
13
Михел Ворм
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
8
Мусса Дембеле
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
1
Сергей Чепчугов
ВР
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
13
Михел Ворм
ВР
6
Кевин Виммер
ЦЗ
8
Мусса Дембеле
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Тоттенхэм - ЦСКА
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Уэмбли
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Тоттенхэм
ЦСКА
Названа сумма, за которую ЦСКА готов продать Кисляка в Турцию
11:29
1
АПЛ: шансы «Тоттенхэма» и «Ипсвича» на победу в матче 11-го тура
10:14
РПЛ: шансы ЦСКА и «Ахмата» на победу в матче 15-го тура
09:26
Шевченко ответил на претензии Мудрика
01:32
4
Раскрыты еще два претендента на Кисляка
01:20
3
АПЛ: шансы «Тоттенхэма» и «Ипсвича» на победу в матче 11-го тура
10:14
Шевченко ответил на претензии Мудрика
01:32
4
Мудрик упрекнул УАФ и Шевченко: «Они больше проблем создавали, чем помощи»
Вчера, 23:59
1
Мудрик раскритиковал ПДД в Лондоне: «Правила придуманы не для людей»
Вчера, 22:22
Мудрик раскрыл, сколько потратил денег на адвокатов из-за допингового скандала
Вчера, 09:59
2
Названа сумма, за которую ЦСКА готов продать Кисляка в Турцию
11:29
1
РПЛ: шансы ЦСКА и «Ахмата» на победу в матче 15-го тура
09:26
Раскрыты еще два претендента на Кисляка
01:20
3
Назначения комментаторов на 15-й тур РПЛ
Вчера, 17:45
Агенты Кучо Эрнандеса высказались об интересе ЦСКА
Вчера, 17:26
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+