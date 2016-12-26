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    Расписание матчей 26-12-2016

    ноябрь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    декабрь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    январь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    Предыдущий день Следующий день
    Англия. Премьер-лига (2016/2017), 18 тур
    26 декабря, понедельник
    15:30
    Уотфорд
    1:1
    Кристал Пэлас
    Матч завершен
    26 декабря, понедельник
    18:00
    Арсенал
    1:0
    Вест Бромвич
    Матч завершен
    26 декабря, понедельник
    18:00
    Бернли
    1:0
    Мидлсбро
    Матч завершен
    26 декабря, понедельник
    18:00
    Челси
    3:0
    Борнмут
    Матч завершен
    26 декабря, понедельник
    18:00
    Лестер
    0:2
    Эвертон
    Матч завершен
    26 декабря, понедельник
    18:00
    Манчестер Юнайтед
    3:1
    Сандерленд
    Матч завершен
    26 декабря, понедельник
    18:00
    Суонси
    1:4
    Вест Хэм
    Матч завершен
    26 декабря, понедельник
    20:15
    Халл Сити
    0:3
    Манчестер Сити
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2016/2017), 23 тур
    26 декабря, понедельник
    16:00
    Брентфорд
    2:2
    Кардифф
    Матч завершен
    26 декабря, понедельник
    18:00
    Ипсвич Таун
    0:2
    Фулхэм
    Матч завершен
    26 декабря, понедельник
    18:00
    Престон
    1:4
    Лидс
    Матч завершен
    26 декабря, понедельник
    18:00
    Рединг
    3:1
    Норвич Сити
    Матч завершен
    26 декабря, понедельник
    18:00
    Ротерхэм
    3:2
    Уиган Атлетик
    Матч завершен
    26 декабря, понедельник
    18:00
    Вулверхэмптон
    3:2
    Бристоль Сити
    Матч завершен
    26 декабря, понедельник
    18:00
    Астон Вилла
    2:1
    Бертон Альбион
    Матч завершен
    26 декабря, понедельник
    18:00
    Барнсли
    2:0
    Блэкберн
    Матч завершен
    26 декабря, понедельник
    18:00
    Хаддерсфилд Таун
    2:1
    Ноттингем Форест
    Матч завершен
    26 декабря, понедельник
    22:45
    Ньюкасл
    0:1
    Шеффилд Уэнсдэй
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2016/2017), 21 тур
    26 декабря, понедельник
    16:30
    Вестерло
    4:1
    Кортрейк
    Матч завершен
    26 декабря, понедельник
    16:30
    Зюлте-Варегем
    0:0
    Мехелен
    Матч завершен
    26 декабря, понедельник
    16:30
    Локерен
    0:0
    Ваасланд-Беверен
    Матч завершен
    26 декабря, понедельник
    16:30
    Остенде
    1:3
    Эйпен
    Матч завершен
    26 декабря, понедельник
    20:00
    Шарлеруа
    0:2
    Андерлехт
    Матч завершен
    26 декабря, понедельник
    22:30
    Брюгге
    2:1
    Роял Мускрон-Перувельц
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2016/2017), 16 тур
    26 декабря, понедельник
    19:00
    Генчлербирлиги
    3:1
    Бурсаспор
    Матч завершен
    26 декабря, понедельник
    20:00
    Трабзонспор
    0:3
    Фенербахче
    Матч завершен
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