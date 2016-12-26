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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Суонси - Вест Хэм
Суонси - Вест Хэм: обзор матча 26 декабря 2016
Суонси
26.12.2016, понедельник, 18:00
Англия. Премьер-лига, 18 тур
1 : 4
Завершен
Вест Хэм
89'
Ф. Льоренте
13'
А. Айю
50'
У. Рид
78'
М. Антонио
90'
Э. Кэрролл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Вест Хэм
90'
+1
Замена
Э. Флетчер
️️️️
Э. Кэрролл
90'
ГОЛ! 1:4!
Э. Кэрролл
Пас отдал
С. Фегули
ГОЛ! 1:3!
Ф. Льоренте
Пас отдал
Н. Дайер
89'
84'
Замена
С. Фегули
️️️️
М. Антонио
78'
ГОЛ! 0:3!
М. Антонио
Пас отдал
Х. Нордтвейт
75'
Замена
Э. Фернандес
️️️️
А. Айю
Замена
Н. Дайер
️️️️
Д. Монтеро
70'
50'
ГОЛ! 0:2!
У. Рид
Пас отдал
Д. Пайет
Замена
Д. Монтеро
️️️️
Борха
46'
Замена
Ф. Льоренте
️️️️
Д. Фултон
45'
13'
ГОЛ! 0:1!
А. Айю
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Стивен Кингсли
ЦЗ
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
7
Леон Бриттон
ЦП
4
Джей Фултон
ЦП
4
Джек Корк
ПП
10
Гильфи Сигурдссон
ЛФ
17
Борха
ЦФ
Главный тренер
Боб Брэдли
Вест Хэм
12
Даррен Рэндольф
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
24
Андре Айю
ЛВ
8
Шейку Куяте
ОП
10
Димитри Пайет
АП
16
Марк Нобл
ПП
18
Майкл Антонио
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Славен Билич
Суонси
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
8
Лерой Фер
ОП
10
Джефферсон Монтеро
ЦП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
12
Натан Дайер
ЦФ
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
66
Алекс Пайк
ЦЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
41
Деклан Райс
ОП
8
Софиан Фегули
ОП
8
Домингуш Кина
ЦП
11
Эшли Флетчер
ЦФ
4-3-1-2
22
Фабиански
3
Кингсли
26
Моусон
3
ван дер Хоорн
22
Ранхель
7
Бриттон
4
Фултон
4
Корк
15
Раутледж
10
Сигурдссон
17
Борха
4-1-1-2-2
12
Рэндольф
21
Огбонна
23
Рид
6
Нордтвейт
3
Крессуэлл
8
Куяте
16
Нобл
10
Пайет
24
Айю
9
Кэрролл
18
Антонио
17
Борха
10
Монтеро
10
Монтеро
17
Борха
4
Фултон
12
Льоренте
12
Льоренте
4
Фултон
Монтеро
12
Дайер
12
Дайер
Монтеро
18
Антонио
8
Фегули
8
Фегули
18
Антонио
24
Айю
6
Фернандес
6
Фернандес
24
Айю
9
Кэрролл
11
Флетчер
11
Флетчер
9
Кэрролл
Остались в запасе
Суонси
Вест Хэм
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
8
Лерой Фер
ОП
Главный тренер
Боб Брэдли
41
Деклан Райс
ОП
66
Алекс Пайк
ЦЗ
13
Адриан
ВР
8
Домингуш Кина
ЦП
Главный тренер
Славен Билич
Остались в запасе
15
Кристоффер Нордфельдт
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
8
Лерой Фер
ОП
Остались в запасе
41
Деклан Райс
ОП
66
Алекс Пайк
ЦЗ
13
Адриан
ВР
8
Домингуш Кина
ЦП
Главный тренер
Боб Брэдли
Главный тренер
Славен Билич
Статистика матча Суонси - Вест Хэм
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Либерти
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