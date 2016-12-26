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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Бернли - Мидлсбро
Бернли - Мидлсбро: обзор матча 26 декабря 2016
Бернли
26.12.2016, понедельник, 18:00
Англия. Премьер-лига, 18 тур
1 : 0
Завершен
Мидлсбро
81'
А. Грэй
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бернли - Мидлсбро
90'
+4
Желтая карточка
А. Негредо
87'
Замена
Д. Фрэнд
️️️️
М. де Рон
86'
Замена
А. Траоре
️️️️
К. Стуани
Желтая карточка
Д. Хендрик
85'
ГОЛ! 1:0!
А. Грэй
Пас отдал
С. Воукс
81'
80'
Желтая карточка
Фабио
Замена
Й. Берг Гудмундссон
️️️️
С. Эрфилд
77'
Замена
С. Дефур
️️️️
Д. Марни
75'
Желтая карточка
А. Грэй
73'
Замена
С. Воукс
️️️️
Э. Барнс
66'
Желтая карточка
С. Уорд
65'
Желтая карточка
Д. Фланаган
53'
45'
+2
Желтая карточка
А. Барраган
Желтая карточка
Б. Ми
42'
31'
Желтая карточка
Г. Рамирес
Желтая карточка
Д. Бойд
21'
2'
Желтая карточка
М. де Рон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
22
Том Хитон
ВР
20
Джон Фланаган
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
3
Стивен Уорд
ЦП
25
Дин Марни
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
21
Джордж Бойд
ПП
45
Андре Грэй
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Мидлсбро
26
Виктор Вальдес
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
2
Фабио
ПЗ
15
Мартен де Рон
ОП
7
Адам Клэйтон
ЦП
28
Адам Форшоу
ПП
11
Гастон Рамирес
ЛФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
7
Кристиан Стуани
РФ
Главный тренер
Айтор Каранка
Бернли
17
Пол Робинсон
ВР
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
16
Стивен Дефур
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
19
Сэм Воукс
ЦФ
Мидлсбро
1
Брэд Гьюзан
ВР
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
7
Грант Лидбиттер
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
29
Джордан Роудс
ЦФ
3-5-2
22
Хитон
20
Фланаган
15
Ми
5
Кин
3
Уорд
25
Марни
29
Хендрик
37
Эрфилд
21
Бойд
35
Барнс
45
Грэй
4-1-2-3
26
Вальдес
2
Фабио
12
Чамберс
23
Гибсон
19
Барраган
15
де Рон
28
Форшоу
7
Клэйтон
7
Стуани
21
Негредо
11
Рамирес
25
Марни
16
Дефур
16
Дефур
25
Марни
37
Эрфилд
7
Гудмундссон
7
Гудмундссон
37
Эрфилд
35
Барнс
19
Воукс
19
Воукс
35
Барнс
15
де Рон
32
Фрэнд
32
Фрэнд
15
де Рон
7
Стуани
24
Траоре
24
Траоре
7
Стуани
Остались в запасе
Бернли
Мидлсбро
17
Пол Робинсон
ВР
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
Главный тренер
Шон Дайч
1
Брэд Гьюзан
ВР
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
7
Грант Лидбиттер
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦФ
Главный тренер
Айтор Каранка
Остались в запасе
17
Пол Робинсон
ВР
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
Остались в запасе
1
Брэд Гьюзан
ВР
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
7
Грант Лидбиттер
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
29
Джордан Роудс
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Айтор Каранка
Статистика матча Бернли - Мидлсбро
6
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
5
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Поусон
(Южный Йоркшир)
Стадион:
Тюрф Мур
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