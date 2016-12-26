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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ротерхэм - Уиган Атлетик
Ротерхэм - Уиган Атлетик: обзор матча 26 декабря 2016
Ротерхэм
26.12.2016, понедельник, 18:00
Англия. Чемпионшип, 23 тур
3 : 2
Завершен
Уиган Атлетик
8'
А. Белаид
32'
Д. Уорд
45+1'
Д. Берн (АГ)
51'
Я. Вилдсхут
79'
Ж. Гомес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ротерхэм - Уиган Атлетик
90'
+1
Желтая карточка
М. Якобс
Замена
У. Волкс
️️️️
Д. Ньюэлл
84'
80'
Замена
Н. Бирн
️️️️
Э. Келлетт
79'
ГОЛ! 3:2!
Ж. Гомес
Пас отдал
Э. Келлетт
Замена
П. Одемвингие
️️️️
И. Браун
67'
56'
Замена
А. Ле Фондре
️️️️
К. Дэвис
51'
ГОЛ! 3:1!
Я. Вилдсхут
Пас отдал
Ж. Гомес
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
Д. Берн
45'
+1
Желтая карточка
Д. Фишер
45'
Желтая карточка
А. Белаид
36'
ГОЛ! 2:0!
Д. Уорд
Пас отдал
Р. Вуд
32'
31'
Желтая карточка
К. Дэвис
Желтая карточка
Д. Уорд
25'
Желтая карточка
Д. Мэтток
20'
ГОЛ! 1:0!
А. Белаид
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротерхэм
12
Льюис Прайс
ВР
14
Дарнелл Фишер
ЦЗ
3
Джо Мэтток
ЦЗ
6
Ричард Вуд
ЦЗ
11
Джо Ньюэлл
ЦП
26
Аймен Белаид
ЦП
15
Том Адейеми
ЦП
7
Энтони Форд
ПП
8
Ли Фреклингтон
ПП
37
Исайя Браун
ЦФ
25
Дэнни Уорд
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Уиган Атлетик
22
Юсси Яскилайнен
ВР
3
Стивен Уорнок
ЛЗ
13
Энди Келлетт
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
23
Джейк Бакстон
ЦЗ
24
Майкл Якобс
ЛВ
16
Жорди Гомес
ЦП
8
Макс Пауэр
ЦП
13
Яник Вилдсхут
ЛФ
21
Крэйг Дэвис
ЦФ
28
Уилл Григг
ЦФ
Главный тренер
Уоррен Джойс
Ротерхэм
45
Лоуренс Билбо
ВР
5
Керк Броудфут
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
6
Уилл Волкс
ЦП
28
Джон Тейлор
ЦП
20
Декстер Блэксток
ЦФ
27
Питер Одемвингие
ЦФ
Уиган Атлетик
36
Дэн Лаверкомб
ВР
6
Сэм Стаббс
ЦЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
11
Каин Вулери
ЛВ
6
Джордан Флорес
ЦП
19
Адам Ле Фондре
ЦФ
3-5-2
12
Прайс
14
Фишер
3
Мэтток
6
Вуд
7
Форд
11
Ньюэлл
26
Белаид
15
Адейеми
8
Фреклингтон
25
Уорд
37
Браун
4-2-1-3
22
Яскилайнен
13
Келлетт
33
Берн
23
Бакстон
3
Уорнок
16
Гомес
8
Пауэр
24
Якобс
28
Григг
21
Дэвис
13
Вилдсхут
11
Ньюэлл
6
Волкс
6
Волкс
11
Ньюэлл
37
Браун
27
Одемвингие
27
Одемвингие
37
Браун
13
Келлетт
14
Бирн
14
Бирн
13
Келлетт
21
Дэвис
19
Ле Фондре
19
Ле Фондре
21
Дэвис
Остались в запасе
Ротерхэм
Уиган Атлетик
20
Декстер Блэксток
ЦФ
45
Лоуренс Билбо
ВР
5
Керк Броудфут
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
28
Джон Тейлор
ЦП
Главный тренер
Пол Уорн
36
Дэн Лаверкомб
ВР
6
Джордан Флорес
ЦП
11
Каин Вулери
ЛВ
6
Сэм Стаббс
ЦЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
Главный тренер
Уоррен Джойс
Остались в запасе
20
Декстер Блэксток
ЦФ
45
Лоуренс Билбо
ВР
5
Керк Броудфут
ЦЗ
12
Стефен Келли
ПЗ
28
Джон Тейлор
ЦП
Остались в запасе
36
Дэн Лаверкомб
ВР
6
Джордан Флорес
ЦП
11
Каин Вулери
ЛВ
6
Сэм Стаббс
ЦЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
Главный тренер
Пол Уорн
Главный тренер
Уоррен Джойс
Статистика матча Ротерхэм - Уиган Атлетик
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
- : -
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 10 тур
Ротерхэм
1 : 4
10.10.2026
Гиллинхэм
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
- : -
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Дэвид Кут
(Западный Йоркшир)
Стадион:
Нью-Йорк
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