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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Брентфорд - Кардифф
Брентфорд - Кардифф: обзор матча 26 декабря 2016
Брентфорд
26.12.2016, понедельник, 16:00
Англия. Чемпионшип, 23 тур
2 : 2
Завершен
Кардифф
83'
С. Кайкай
90+1'
С. Кайкай
24'
П. Уиттингем (П)
89'
К. Зохоре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брентфорд - Кардифф
ГОЛ! 2:2!
С. Кайкай
Пас отдал
Д. Иган
90'
+1
89'
ГОЛ! 1:2!
К. Зохоре
Пас отдал
Д. Роллс
ГОЛ! 1:1!
С. Кайкай
Пас отдал
Д. МакИкран
83'
77'
Замена
К. Нун
️️️️
Д. Хойлетт
Замена
Ф. Хофманн
️️️️
А. Бьелланд
77'
Желтая карточка
Х. Дин
75'
73'
Желтая карточка
А. Гуннарссон
Желтая карточка
С. Хоган
73'
64'
Замена
Э. Пилкингтон
️️️️
Л. Пелтье
Замена
С. Кайкай
️️️️
Л. Вибе
63'
Замена
Д. МакИкран
️️️️
Р. Сойерс
63'
45'
Замена
С. О'Кифи
️️️️
П. Уиттингем
31'
Желтая карточка
П. Уиттингем
24'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
П. Уиттингем
Желтая карточка
А. Бьелланд
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
25
Дэниэл Бентли
ВР
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
39
Том Филд
ЛП
23
Николас Йеннарис
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
26
Лассе Вибе
ЦП
2
Максим Колен
ПП
25
Скотт Хоган
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Кардифф
28
Брайн Мерфи
ВР
23
Шон Моррисон
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ЦЗ
12
Джо Беннетт
ЦЗ
16
Мэттью Коннолли
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
7
Питер Уиттингем
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
5
Арон Гуннарссон
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
7
Кеннет Зохоре
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Брентфорд
1
Джек Бонхэм
ВР
7
Константин Кершбаумер
ВР
16
Джошуа МакИкран
ЦП
7
Сэм Саундерс
ЦП
33
Филипп Хофманн
ЦФ
11
Салли Кайкай
ЦФ
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Кардифф
13
Бен Уилсон
ВР
40
Кадим Харрис
ЦП
12
Крэйг Нун
ЦП
7
Стюарт О'Кифи
ЦП
44
Эмир Хьюс
ЦП
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
17
Рики Ламберт
ЦФ
3-5-1-1
25
Бентли
6
Бьелланд
6
Дин
15
Иган
39
Филд
18
Вудс
14
Сойерс
26
Вибе
2
Колен
23
Йеннарис
25
Хоган
3-2-4-1
28
Мерфи
12
Беннетт
16
Коннолли
5
Экюэль-Манга
23
Моррисон
21
Пелтье
32
Роллс
5
Гуннарссон
30
Хойлетт
7
Уиттингем
7
Зохоре
14
Сойерс
16
МакИкран
16
МакИкран
14
Сойерс
6
Бьелланд
33
Хофманн
33
Хофманн
6
Бьелланд
26
Вибе
11
Кайкай
11
Кайкай
26
Вибе
30
Хойлетт
12
Нун
12
Нун
30
Хойлетт
7
Уиттингем
7
О'Кифи
7
О'Кифи
7
Уиттингем
21
Пелтье
13
Пилкингтон
13
Пилкингтон
21
Пелтье
Остались в запасе
Брентфорд
Кардифф
1
Джек Бонхэм
ВР
7
Константин Кершбаумер
ВР
7
Сэм Саундерс
ЦП
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
13
Бен Уилсон
ВР
40
Кадим Харрис
ЦП
44
Эмир Хьюс
ЦП
17
Рики Ламберт
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Остались в запасе
1
Джек Бонхэм
ВР
7
Константин Кершбаумер
ВР
7
Сэм Саундерс
ЦП
5
Йоанн Барбе
ЦФ
Остались в запасе
13
Бен Уилсон
ВР
40
Кадим Харрис
ЦП
44
Эмир Хьюс
ЦП
17
Рики Ламберт
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Главный тренер
Нил Уорнок
Статистика матча Брентфорд - Кардифф
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Брентфорд
1 : 2
17.10.2026
Ливерпуль
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Информация о матче
Главный судья:
Саймон Хупер
(Уилтшир)
Стадион:
Гриффин Парк
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