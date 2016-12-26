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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Лидс
Престон - Лидс: обзор матча 26 декабря 2016
Престон
26.12.2016, понедельник, 18:00
Англия. Чемпионшип, 23 тур
1 : 4
Завершен
Лидс
27'
М. Вермийл
17'
К. Руф
23'
Х. Сако
31'
С. Дукара
88'
П. Эрнандес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Престон - Лидс
88'
ГОЛ! 1:4!
П. Эрнандес
Пас отдал
К. Вуд
Желтая карточка
А. Баптисте
86'
85'
Замена
М. Антонссон
️️️️
К. Руф
81'
Замена
К. Вуд
️️️️
С. Дукара
Замена
И. Дойл
️️️️
Д. Джонсон
81'
Желтая карточка
Т. Кларк
72'
Красная карточка
Д. Бэкфорд
69'
Замена
Д. Хагилл
️️️️
С. Макиенок
66'
Замена
Д. Бэкфорд
️️️️
К. Робинсон
66'
61'
Желтая карточка
Л. Эйлинг
54'
Замена
П. Эрнандес
️️️️
Х. Сако
50'
Желтая карточка
К. Бартли
43'
Желтая карточка
К. Филлипс
31'
ГОЛ! 1:3!
С. Дукара
Пас отдал
К. Руф
ГОЛ! 1:2!
М. Вермийл
Пас отдал
С. Макиенок
27'
23'
ГОЛ! 0:2!
Х. Сако
Пас отдал
К. Руф
17'
ГОЛ! 0:1!
К. Руф
Пас отдал
П. Янссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
12
Крис Максвелл
ВР
15
Алекс Баптисте
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
23
Пол Хантингтон
ЦЗ
5
Том Кларк
ЦЗ
14
Даниэль Джонсон
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
4
Бен Пирсон
ЦП
2
Марник Вермийл
ПП
24
Симон Макиенок
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Лидс
31
Роберт Грин
ВР
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
23
Лиам Бридкатт
ПП
7
Кемар Руф
ЦФ
9
Хади Сако
ЦФ
15
Сулейман Дукара
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Престон
1
Андерс Линдегаард
ВР
3
Томми Сперр
ЦЗ
3
Бэйли Райт
ЦЗ
18
Бен Прингл
ЦП
10
Джермейн Бэкфорд
ЦФ
9
Джордан Хагилл
ЦФ
9
Ион Дойл
РФ
Лидс
16
Марко Сильвестри
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
23
Тайлер Дентон
ЦЗ
14
Роналду Виейра
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
9
Крис Вуд
ЦФ
23
Маркус Антонссон
ЦФ
4-4-2
12
Максвелл
15
Баптисте
23
Хантингтон
5
Кларк
8
Каннингэм
14
Джонсон
8
Брауне
4
Пирсон
2
Вермийл
47
Робинсон
24
Макиенок
3-3-1-3
31
Грин
12
Эйлинг
5
Бартли
18
Янссон
28
Берарди
27
Филлипс
15
Даллас
23
Бридкатт
15
Дукара
9
Сако
7
Руф
47
Робинсон
10
Бэкфорд
10
Бэкфорд
47
Робинсон
24
Макиенок
9
Хагилл
9
Хагилл
24
Макиенок
14
Джонсон
9
Дойл
9
Дойл
14
Джонсон
9
Сако
19
Эрнандес
19
Эрнандес
9
Сако
15
Дукара
9
Вуд
9
Вуд
15
Дукара
7
Руф
23
Антонссон
23
Антонссон
7
Руф
Остались в запасе
Престон
Лидс
1
Андерс Линдегаард
ВР
3
Томми Сперр
ЦЗ
3
Бэйли Райт
ЦЗ
18
Бен Прингл
ЦП
Главный тренер
Саймон Грэйсон
16
Марко Сильвестри
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
23
Тайлер Дентон
ЦЗ
14
Роналду Виейра
ЦП
Главный тренер
Гарри Монк
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
3
Томми Сперр
ЦЗ
3
Бэйли Райт
ЦЗ
18
Бен Прингл
ЦП
Остались в запасе
16
Марко Сильвестри
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
23
Тайлер Дентон
ЦЗ
14
Роналду Виейра
ЦП
Главный тренер
Саймон Грэйсон
Главный тренер
Гарри Монк
Статистика матча Престон - Лидс
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Рексхэм
4 : 1
17.10.2026
Престон
Лидс
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 1
10.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Джереми Симпсон
(Ланкашир)
Стадион:
Дипдэйл
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