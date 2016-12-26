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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ньюкасл - Шеффилд Уэнсдэй
Ньюкасл - Шеффилд Уэнсдэй: обзор матча 26 декабря 2016
Ньюкасл
26.12.2016, понедельник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 23 тур
0 : 1
Завершен
Шеффилд Уэнсдэй
53'
Г. Ловенс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Шеффилд Уэнсдэй
90'
+5
Желтая карточка
Л. Палмер
90'
+4
Замена
А. Нухиу
️️️️
Р. Уоллес
85'
Желтая карточка
Р. Уоллес
81'
Замена
Д. Джонс
️️️️
Б. Беннэн
Замена
А. Митрович
️️️️
Д. Коулбэк
80'
77'
Замена
Л. Жоао
️️️️
Ф. Форестьери
76'
Желтая карточка
С. Хатчинсон
70'
Желтая карточка
А. Рич
Замена
А. Перес
️️️️
М. Диаме
69'
Замена
К. Атсу
️️️️
Й. Гуффран
62'
53'
ГОЛ! 0:1!
Г. Ловенс
Пас отдал
Ф. Форестьери
Желтая карточка
А. Хэйден
52'
35'
Желтая карточка
Д. Пудил
30'
Желтая карточка
Б. Беннэн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
14
Пол Дамметт
ЛЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
17
Мухамед Диаме
ЦП
14
Айзек Хэйден
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Шеффилд Уэнсдэй
27
Кирен Вествуд
ВР
3
Адам Рич
ЦЗ
5
Сэм Хатчинсон
ЦЗ
36
Даниэл Пудил
ЦЗ
12
Том Лис
ЦЗ
4
Гленн Ловенс
ЦЗ
10
Бэрри Беннэн
ЦП
2
Лайам Палмер
ЦП
23
Росс Уоллес
ПП
45
Фернандо Форестьери
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Ньюкасл
26
Матс Селс
ВР
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
33
Ашраф Лазаар
ЦП
22
Айосе Перес
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
Шеффилд Уэнсдэй
33
Джо Уайлдсмит
ВР
23
Венсан Сассо
ЦЗ
32
Джек Хант
ПЗ
3
Дэвид Джонс
ЦП
22
Альмен Абди
ЦП
9
Атдхе Нухиу
ЦФ
19
Лукас Жоао
ЦФ
4-4-2
1
Дарлоу
14
Дамметт
26
Кларк
24
Ласселлс
30
Ритчи
17
Диаме
4
Коулбэк
6
Анита
14
Хэйден
34
Гэйл
94
Гуффран
3-2-3-2
27
Вествуд
36
Пудил
12
Лис
4
Ловенс
3
Рич
5
Хатчинсон
23
Уоллес
2
Палмер
10
Беннэн
26
Флетчер
45
Форестьери
94
Гуффран
30
Атсу
30
Атсу
94
Гуффран
17
Диаме
22
Перес
22
Перес
17
Диаме
4
Коулбэк
9
Митрович
9
Митрович
4
Коулбэк
10
Беннэн
3
Джонс
3
Джонс
10
Беннэн
23
Уоллес
9
Нухиу
9
Нухиу
23
Уоллес
45
Форестьери
19
Жоао
19
Жоао
45
Форестьери
Остались в запасе
Ньюкасл
Шеффилд Уэнсдэй
26
Матс Селс
ВР
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
33
Ашраф Лазаар
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
32
Джек Хант
ПЗ
33
Джо Уайлдсмит
ВР
23
Венсан Сассо
ЦЗ
22
Альмен Абди
ЦП
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Остались в запасе
26
Матс Селс
ВР
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
33
Ашраф Лазаар
ЦП
Остались в запасе
32
Джек Хант
ПЗ
33
Джо Уайлдсмит
ВР
23
Венсан Сассо
ЦЗ
22
Альмен Абди
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Карлуш Карвальял
Статистика матча Ньюкасл - Шеффилд Уэнсдэй
1
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
6
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
- : -
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Информация о матче
Главный судья:
Пол Тирни
(Ланкашир)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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