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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лестер - Эвертон
Лестер - Эвертон: обзор матча 26 декабря 2016
Лестер
26.12.2016, понедельник, 18:00
Англия. Премьер-лига, 18 тур
0 : 2
Завершен
Эвертон
51'
К. Миральяс
90+1'
Р. Лукаку
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лестер - Эвертон
Желтая карточка
У. Морган
90'
+1
90'
+1
ГОЛ! 0:2!
Р. Лукаку
88'
Замена
Т. Клеверли
️️️️
А. Леннон
Желтая карточка
Д. Дринкуотер
85'
Желтая карточка
Д. Симпсон
79'
76'
Замена
Р. Баркли
️️️️
К. Миральяс
68'
Замена
Т. Дэвис
️️️️
Г. Бэрри
Замена
Л. Ульоа
️️️️
Д. Грей
65'
Замена
Р. Марез
️️️️
Э. Кинг
64'
51'
ГОЛ! 0:1!
К. Миральяс
Пас отдал
Жоэль
Замена
Д. Дринкуотер
️️️️
С. Оказаки
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
27
Марцин Василевски
ЦЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
10
Энди Кинг
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
19
Ислам Слимани
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Эвертон
1
Жоэль
ВР
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
3
Лейтон Бэйнс
ЛП
5
Идрисса Гуйе
ОП
18
Гарет Бэрри
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
23
Шеймус Коулмен
ПП
87
Кевин Миральяс
ЦФ
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Лестер
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
26
Рияд Марез
ПВ
7
Ахмед Муса
ПВ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
Эвертон
56
Матеуш Хевельт
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
22
Том Дэвис
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
13
Эннер Валенсия
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Шмейхель
12
Амарти
27
Василевски
5
Морган
33
Чилвел
2
Симпсон
10
Кинг
11
Олбрайтон
10
Грей
19
Слимани
30
Оказаки
3-1-4-2
1
Жоэль
5
Уилльямс
26
Мори
27
Холгейт
5
Гуйе
23
Коулмен
12
Леннон
18
Бэрри
3
Бэйнс
9
Лукаку
87
Миральяс
30
Оказаки
4
Дринкуотер
4
Дринкуотер
30
Оказаки
10
Кинг
26
Марез
26
Марез
10
Кинг
10
Грей
11
Ульоа
11
Ульоа
10
Грей
18
Бэрри
22
Дэвис
22
Дэвис
18
Бэрри
87
Миральяс
6
Баркли
6
Баркли
87
Миральяс
12
Леннон
8
Клеверли
8
Клеверли
12
Леннон
Остались в запасе
Лестер
Эвертон
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
Главный тренер
Клаудио Раньери
56
Матеуш Хевельт
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
13
Эннер Валенсия
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Остались в запасе
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
Остались в запасе
56
Матеуш Хевельт
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
13
Эннер Валенсия
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Главный тренер
Рональд Куман
Статистика матча Лестер - Эвертон
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Стюарт Атвелл
(Нунатон, Уорвикшир)
Стадион:
Кинг Пауэр
Где смотреть матч:
МАТЧ! АРЕНА
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