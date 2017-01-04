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    Расписание матчей 04-01-2017

    декабрь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    январь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    февраль 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5
    Предыдущий день Следующий день
    Греция. Суперлига (2016/2017), 1 тур
    4 января, среда
    16:00
    Керкира
    1:1
    Атромитос
    Матч завершен
    4 января, среда
    18:15
    Ларисса
    2:1
    Верия
    Матч завершен
    4 января, среда
    18:15
    АЕК
    0:0
    Панетоликос
    Матч завершен
    4 января, среда
    20:30
    Олимпиакос
    2:1
    Астерас
    Матч завершен
    Испания. Кубок (2016/2017), 1/8 финала, первый матч
    4 января, среда
    21:00
    Алькоркон
    0:0
    Кордоба
    Матч завершен
    4 января, среда
    21:00
    Реал Сосьедад
    3:1
    Вильярреал
    Матч завершен
    4 января, среда
    23:15
    Реал
    3:0
    Севилья
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2016/2017), 20 тур
    4 января, среда
    23:00
    Тоттенхэм
    2:0
    Челси
    Матч завершен
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