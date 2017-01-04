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Расписание матчей
Испания. Кубок
Реал - Севилья
Реал - Севилья: обзор матча 04 января 2017
Реал
04.01.2017, среда, 23:15
Испания. Кубок, 1/8 финала
3 : 0
Ответный матч – 3 : 3
Завершен
Севилья
11'
Х. Родригес
29'
Р. Варан
44'
Х. Родригес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Реал - Севилья
83'
Желтая карточка
Витоло
Замена
М. Диас
️️️️
А. Мората
83'
82'
Замена
В. Бен-Йеддер
️️️️
Х. Корреа
Замена
Данило
️️️️
Х. Родригес
79'
Замена
Иско
️️️️
М. Асенсио
67'
59'
Замена
М. Краневиттер
️️️️
В. Иборра
45'
Замена
П. Сарабия
️️️️
Гансо
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Х. Родригес
44'
43'
Желтая карточка
Г. Меркадо
Желтая карточка
Д. Карвахаль
42'
Желтая карточка
Марсело
42'
ГОЛ! 2:0!
Р. Варан
29'
26'
Желтая карточка
Гансо
24'
Желтая карточка
В. Иборра
ГОЛ! 1:0!
Х. Родригес
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Кико Касилья
ВР
12
Марсело
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
5
Каземиро
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
14
Самир Насри
ЛП
7
Витоло
ЛВ
15
Стивен Н'Зонзи
ОП
10
Висенте Иборра
ЦП
10
Гансо
ПП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
13
Данило
ПЗ
22
Иско
АП
8
Мартин Эдегор
АП
9
Карим Бензема
ЦФ
9
Мариано Диас
ЦФ
Севилья
46
Сальваторе Сиригу
ВР
2
Николас Пареха
ЦЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
10
Хироши Кийотаке
АП
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Касилья
12
Марсело
19
Варан
6
Начо
14
Карвахаль
5
Каземиро
8
Кроос
14
Модрич
23
Родригес
10
Асенсио
21
Мората
4-1-3-1-1
15
Серхио Рико
25
Мариано
25
Меркадо
23
Рами
18
Эскудеро
15
Н'Зонзи
10
Гансо
10
Иборра
14
Насри
7
Витоло
32
Корреа
23
Родригес
13
Данило
13
Данило
23
Родригес
10
Асенсио
22
Иско
22
Иско
10
Асенсио
21
Мората
9
Диас
9
Диас
21
Мората
10
Иборра
5
Краневиттер
5
Краневиттер
10
Иборра
10
Гансо
7
Сарабия
7
Сарабия
10
Гансо
32
Корреа
10
Бен-Йеддер
10
Бен-Йеддер
32
Корреа
Остались в запасе
Реал
Севилья
1
Кейлор Навас
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
8
Мартин Эдегор
АП
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
46
Сальваторе Сиригу
ВР
2
Николас Пареха
ЦЗ
10
Хироши Кийотаке
АП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
8
Мартин Эдегор
АП
9
Карим Бензема
ЦФ
Остались в запасе
46
Сальваторе Сиригу
ВР
2
Николас Пареха
ЦЗ
10
Хироши Кийотаке
АП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Реал - Севилья
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Информация о матче
Стадион:
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