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Расписание матчей
Испания. Кубок
Севилья - Реал
Севилья - Реал: обзор матча 12 января 2017
Севилья
12.01.2017, четверг, 23:15
Испания. Кубок, 1/8 финала
3 : 3
Первый матч – 0 : 3
Завершен
Реал
10'
Данило (АГ)
77'
В. Иборра
48'
М. Асенсио
83'
С. Рамос (П)
90'
К. Бензема
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Севилья - Реал
90'
ГОЛ! 2:3!
К. Бензема
88'
Желтая карточка
Марсело
84'
Желтая карточка
Каземиро
83'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
С. Рамос
ГОЛ! 2:1!
В. Иборра
77'
76'
Замена
К. Бензема
️️️️
А. Мората
72'
Желтая карточка
К. Касилья
Замена
Витоло
️️️️
Г. Меркадо
65'
64'
Замена
Д. Карвахаль
️️️️
Л. Васкес
63'
Желтая карточка
М. Ковачич
Желтая карточка
В. Иборра
62'
58'
Замена
М. Ковачич
️️️️
М. Диас
Замена
С. Насри
️️️️
Л. Вьетто
55'
48'
ГОЛ! 1:1!
М. Асенсио
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Данило
10'
Желтая карточка
Г. Меркадо
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
13
Давид Сорья
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
3
Нильс де Шуттер
ЦЗ
16
Антонио Милич
ЦЗ
27
Брехт Капон
ЦЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
10
Висенте Иборра
ЦП
10
Франк Беррье
ЦП
55
Фернандо Канесин
ЦП
20
Михель Йонкхир
ЦП
7
Себастьен Сиани
ЦП
26
Кевин Вандендрище
ЦП
17
Ноуледж Мусона
АП
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
11
Алессандро Серижони
ЦФ
10
Леандро Троссард
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Реал
1
Кико Касилья
ВР
12
Марсело
ЛЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
5
Каземиро
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Мариано Диас
ЦФ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Севилья
15
Серхио Рико
ВР
25
Вутер Бибау
ВР
2
Николас Пареха
ЦЗ
14
Самир Насри
ЛП
7
Витоло
ЛВ
10
Гансо
ЦП
94
Джордан Лукаку
ЦП
10
Хироши Кийотаке
АП
17
Джозеф Акпала
ЦФ
Реал
1
Кейлор Навас
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
9
Карим Бензема
ЦФ
3-3-5-3-5
13
Сорья
3
де Шуттер
16
Милич
27
Капон
18
Эскудеро
5
Краневиттер
23
Рами
55
Канесин
20
Йонкхир
7
Сиани
26
Вандендрище
10
Беррье
10
Иборра
17
Мусона
7
Сарабия
32
Корреа
10
Троссард
11
Серижони
10
Бен-Йеддер
10
Вьетто
4-1-1-2-2
1
Касилья
13
Данило
93
Рамос
6
Начо
12
Марсело
5
Каземиро
8
Кроос
17
Васкес
10
Асенсио
21
Мората
9
Диас
10
Вьетто
14
Насри
14
Насри
10
Вьетто
25
Меркадо
7
Витоло
7
Витоло
25
Меркадо
17
Васкес
14
Карвахаль
14
Карвахаль
17
Васкес
9
Диас
8
Ковачич
8
Ковачич
9
Диас
21
Мората
9
Бензема
9
Бензема
21
Мората
Остались в запасе
Севилья
Реал
15
Серхио Рико
ВР
2
Николас Пареха
ЦЗ
10
Гансо
ЦП
10
Хироши Кийотаке
АП
25
Вутер Бибау
ВР
94
Джордан Лукаку
ЦП
17
Джозеф Акпала
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
1
Кейлор Навас
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
15
Серхио Рико
ВР
2
Николас Пареха
ЦЗ
10
Гансо
ЦП
10
Хироши Кийотаке
АП
25
Вутер Бибау
ВР
94
Джордан Лукаку
ЦП
17
Джозеф Акпала
ЦФ
Остались в запасе
1
Кейлор Навас
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Севилья - Реал
3
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
3 : 3
12.10.2026
Севилья
Реал
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
4 : 1
21.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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