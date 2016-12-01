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    Расписание матчей 01-12-2016

    ноябрь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    декабрь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    январь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    Предыдущий день Следующий день
    Испания. Кубок (2016/2017), 1/16 финала, первый матч
    1 декабря, четверг
    00:00
    Эркулес
    1:1
    Барселона
    Матч завершен
    1 декабря, четверг
    22:00
    Вальядолид
    1:3
    Реал Сосьедад
    Матч завершен
    1 декабря, четверг
    23:00
    Уэска
    2:2
    Лас-Пальмас
    Матч завершен
    1 декабря, четверг
    23:00
    Химнастик
    0:3
    Алавес
    Матч завершен
    США. МЛС 2016, 1/2 финала, ответный матч
    1 декабря, четверг
    03:00
    Торонто
    5:2
    Монреаль Импакт
    Матч завершен
    Россия. Молодежное первенство (2016/2017), 16 тур
    1 декабря, четверг
    12:00
    Анжи (мол)
    2:0
    Амкар (мол)
    Матч завершен
    1 декабря, четверг
    13:30
    Ахмат (мол)
    1:1
    Краснодар (мол)
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2016/2017), 16 тур
    1 декабря, четверг
    18:00
    Крылья Советов
    4:0
    Спартак
    Матч завершен
    1 декабря, четверг
    18:00
    Ахмат
    2:1
    Краснодар
    Матч завершен
    1 декабря, четверг
    19:30
    Томь
    1:6
    Локомотив
    Матч завершен
    1 декабря, четверг
    20:30
    Анжи
    3:1
    Амкар-Пермь
    Матч завершен
    Италия. Кубок (2016/2017), 1/16 финала
    1 декабря, четверг
    20:00
    Дженоа
    4:3
    Перуджа
    Матч завершен
    1 декабря, четверг
    23:00
    Болонья
    4:0
    Верона
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2016/2017), 19 тур
    1 декабря, четверг
    20:00
    Силькеборг
    2:1
    Мидтьюлланд
    Матч завершен
    1 декабря, четверг
    22:00
    Оденсе
    0:1
    Эсбьерг
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2016/2017), 19 тур
    1 декабря, четверг
    22:45
    Куинз Парк Рейнджерс
    1:2
    Вулверхэмптон
    Матч завершен
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