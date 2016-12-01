ноябрь 2016
декабрь 2016
Испания. Кубок (2016/2017), 1/16 финала, первый матч
1 декабря, четверг
22:00
Матч завершен
1 декабря, четверг
23:00
Матч завершен
США. МЛС 2016, 1/2 финала, ответный матч
1 декабря, четверг
03:00
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство (2016/2017), 16 тур
1 декабря, четверг
12:00
Матч завершен
1 декабря, четверг
13:30
Матч завершен
Россия. Премьер-лига (2016/2017), 16 тур
Италия. Кубок (2016/2017), 1/16 финала
Дания. Суперлига (2016/2017), 19 тур
1 декабря, четверг
20:00
Матч завершен
Англия. Чемпионшип (2016/2017), 19 тур
1 декабря, четверг
22:45
Матч завершен