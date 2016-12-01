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Расписание матчей
Испания. Кубок
Химнастик - Алавес
Химнастик - Алавес: обзор матча 01 декабря 2016
Химнастик
01.12.2016, четверг, 23:00
Испания. Кубок, 1/16 финала
0 : 3
Ответный матч – 0 : 3
Завершен
Алавес
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Химнастик - Алавес
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Химнастик
Испания. Кубок, 1/64 финала
Атлетико Балеарес
2 : 0
30.10.2025
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Испания. Кубок, 2 раунд
Химнастик
0 : 1
04.12.2024
Уэска
Испания. Кубок, 1 раунд
Ибица Ислас Питиусас
1 : 2
30.10.2024
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Испания. Кубок, 1/64 финала
Ориуэла
0 : 0
01.11.2023
Химнастик
Испания. Кубок, 1/16 финала
Химнастик
1 : 2
05.01.2023
Осасуна
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
- : -
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 8 тур
Алавес
1 : 2
10.10.2026
Атлетико
Информация о матче
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Химнастик
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Ла Лига: шансы «Алавеса» и «Депортиво» на победу в матче 13-го тура
10:26
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2016.12.02 01:07
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2016.08.01 09:20
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«Севилья» – «Алавес»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
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