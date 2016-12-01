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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Анжи (мол) - Амкар (мол)
Анжи (мол) - Амкар (мол): обзор матча 01 декабря 2016
Анжи (мол)
01.12.2016, четверг, 12:00
Россия. Молодежное первенство, 16 тур
2 : 0
Завершен
Амкар (мол)
84'
Т. Джамалутдинов (П)
88'
С. Алиев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи (мол) - Амкар (мол)
90'
Вторая желтая
Х. Аушев
90'
Замена
Н. Ромащенко
️️️️
М. Кондрашов
Замена
А. Темуков
️️️️
Т. Джамалутдинов
88'
ГОЛ! 2:0!
С. Алиев
88'
84'
Желтая карточка
Х. Аушев
84'
Желтая карточка
А. Красильников
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Т. Джамалутдинов
84'
78'
Замена
М. Жуковский
️️️️
А. Мелехов
Желтая карточка
Т. Джамалутдинов
77'
76'
Замена
Н. Смецкой
️️️️
В. Уренский
Замена
К. Гираев
️️️️
Ч. Агабалаев
75'
74'
Замена
В. Чухланцев
️️️️
А. Трунин
67'
Желтая карточка
М. Кондрашов
Замена
С. Алиев
️️️️
Р. Магомедов
63'
Замена
З. Юсупов
️️️️
Ш. Гайдаров
57'
Желтая карточка
Д. Донцов
52'
Замена
М. Магомедов
️️️️
Р. Ходаковский
51'
43'
Желтая карточка
В. Уренский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи (мол)
1
Егор Седов
ВР
5
Магомед Эльмурзаев
ЦЗ
74
Дмитрий Донцов
ЦЗ
44
Багаутдин Рикматуллаев
ЦЗ
70
Чингиз Агабалаев
ЛВ
88
Шахбан Гайдаров
ОП
47
Тамирлан Джамалутдинов
ЦП
68
Роман Ходаковский
ЦП
49
Юрий Кузьмин
ЦП
11
Рашид Магомедов
ЦФ
59
Мариз Саидов
ЦФ
Главный тренер
Михаил Маркаров
Амкар (мол)
71
Анатолий Красильников
ВР
59
Глеб Бурков
ЦЗ
29
Ринат Гусейнов
ЦЗ
97
Хаваж Аушев
ЦЗ
34
Михаил Кондрашов
ЦЗ
24
Александр Мосунов
ЦЗ
91
Артем Филиппов
ОП
80
Андрей Трунин
ЦП
46
Георги Енев
ЦП
44
Виктор Уренский
ЦП
61
Александр Мелехов
ЦФ
Главный тренер
Константин Парамонов
Анжи (мол)
34
Никита Репин
ВР
65
Рустам Исаев
ПЗ
9
Амирхан Темуков
ЦП
22
Залимхан Юсупов
ЦП
64
Тамерлан Рамазанов
ЦП
86
Сулейман Джабраилов
ЦП
67
Алан Ярикбаев
ЦП
78
Тимур Патахов
ЦП
7
Магомед Магомедов
ПВ
11
Мирослав Клозе
ЦФ
9
Карим Гираев
ЦФ
9
Саид Алиев
ЦФ
Амкар (мол)
16
Даниил Аржевитин
ВР
53
Максим Жуковский
ЛЗ
51
Никита Ромащенко
ЦЗ
68
Тимофей Краев
ЦП
73
Николай Смецкой
ЦП
11
Евгений Парамонов
ЦП
96
Вадим Чухланцев
ЦП
3-1-3-1-2
1
Седов
5
Эльмурзаев
74
Донцов
44
Рикматуллаев
88
Гайдаров
47
Джамалутдинов
68
Ходаковский
49
Кузьмин
70
Агабалаев
59
Саидов
11
Магомедов
3-3-3-1
71
Красильников
97
Аушев
34
Кондрашов
24
Мосунов
59
Бурков
91
Филиппов
29
Гусейнов
80
Трунин
46
Енев
44
Уренский
61
Мелехов
47
Джамалутдинов
9
Темуков
9
Темуков
47
Джамалутдинов
70
Агабалаев
9
Гираев
9
Гираев
70
Агабалаев
11
Магомедов
9
Алиев
9
Алиев
11
Магомедов
88
Гайдаров
22
Юсупов
22
Юсупов
88
Гайдаров
68
Ходаковский
7
Магомедов
7
Магомедов
68
Ходаковский
34
Кондрашов
51
Ромащенко
51
Ромащенко
34
Кондрашов
61
Мелехов
53
Жуковский
53
Жуковский
61
Мелехов
44
Уренский
73
Смецкой
73
Смецкой
44
Уренский
80
Трунин
96
Чухланцев
96
Чухланцев
80
Трунин
Остались в запасе
Анжи (мол)
Амкар (мол)
11
Мирослав Клозе
ЦФ
65
Рустам Исаев
ПЗ
64
Тамерлан Рамазанов
ЦП
86
Сулейман Джабраилов
ЦП
67
Алан Ярикбаев
ЦП
78
Тимур Патахов
ЦП
34
Никита Репин
ВР
Главный тренер
Михаил Маркаров
68
Тимофей Краев
ЦП
11
Евгений Парамонов
ЦП
16
Даниил Аржевитин
ВР
Главный тренер
Константин Парамонов
Остались в запасе
11
Мирослав Клозе
ЦФ
65
Рустам Исаев
ПЗ
64
Тамерлан Рамазанов
ЦП
86
Сулейман Джабраилов
ЦП
67
Алан Ярикбаев
ЦП
78
Тимур Патахов
ЦП
34
Никита Репин
ВР
Остались в запасе
68
Тимофей Краев
ЦП
11
Евгений Парамонов
ЦП
16
Даниил Аржевитин
ВР
Главный тренер
Михаил Маркаров
Главный тренер
Константин Парамонов
Статистика матча Анжи (мол) - Амкар (мол)
2
2
7
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
2
7
Матчи команд
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Анжи (мол)
1 : 0
26.05.2019
Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Рубин (мол)
0 : 2
20.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Анжи (мол)
0 : 2
10.05.2019
Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Енисей (мол)
3 : 0
03.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Анжи (мол)
0 : 2
27.04.2019
Ростов (мол)
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Денис Матвеев
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Анжи-Арена (поле №3)
Новости команд
Все
Анжи (мол)
Амкар (мол)
Молодежное первенство. «Рубин» на выезде разгромил «Анжи»
2018.11.24 14:10
РФС попросил УЕФА снять запрет на проведение международных матчей на Северном Кавказе
2018.09.04 23:47
2
Молодежное первенство. «Локомотив» победил «Анжи», ЦСКА и «Рубин» сыграли вничью, «Зенит» разгромил «Уфу»
2018.08.25 14:56
Финансовые проблемы не помешают сыграть «Анжи» в юношеской Лиге УЕФА
2018.08.18 14:38
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал», «Анжи» и «Оренбург» сыграли вничью
2018.08.17 18:59
Молодежное первенство. «Рубин» на выезде разгромил «Анжи»
2018.11.24 14:10
РФС попросил УЕФА снять запрет на проведение международных матчей на Северном Кавказе
2018.09.04 23:47
2
Молодежное первенство. «Локомотив» победил «Анжи», ЦСКА и «Рубин» сыграли вничью, «Зенит» разгромил «Уфу»
2018.08.25 14:56
Финансовые проблемы не помешают сыграть «Анжи» в юношеской Лиге УЕФА
2018.08.18 14:38
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал», «Анжи» и «Оренбург» сыграли вничью
2018.08.17 18:59
Молодежное первенство. «Зенит» забил семь безответных мячей «СКА-Хабаровску», «Уфа» разгромила «Тосно»
2018.05.12 21:05
Молодежное первенство. ЦСКА победил «Арсенал» и другие результаты
2018.05.05 16:15
Молодежное первенство. ЦСКА проиграл «Зениту», «Спартак» разгромил «Амкар»
2018.04.28 20:58
Молодежное первенство. «Тосно» разгромил «Амкар»
2018.04.21 12:54
Молодежное первенство. «Локомотив» вырвал победу над «Динамо», «Амкар» переиграл «Рубин»
2018.04.13 15:58
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