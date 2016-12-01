Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Томь - Локомотив
Томь - Локомотив: обзор матча 01 декабря 2016
Томь
01.12.2016, четверг, 19:30
Россия. Премьер-лига, 16 тур
1 : 6
Завершен
Локомотив
48'
Э. Бикфалви
51'
А. Коломейцев
67'
М. Фернандеш
71'
И. Денисов
76'
Майкон
79'
В. Игнатьев
82'
А. Коломейцев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - Локомотив
Замена
К. Погребняк
️️️️
Э. Бикфалви
84'
82'
Замена
А. Галаджан
️️️️
Н. Пейчинович
82'
ГОЛ! 1:6!
А. Коломейцев
Пас отдал
А. Галаджан
Замена
Е. Баляйкин
️️️️
Л. Дроппа
80'
79'
ГОЛ! 1:5!
В. Игнатьев
Пас отдал
М. Фернандеш
76'
ГОЛ! 1:4!
Майкон
Замена
П. Кудряшов
️️️️
А. Попов
71'
71'
ГОЛ! 1:3!
И. Денисов
Пас отдал
М. Фернандеш
67'
ГОЛ! 1:2!
М. Фернандеш
Пас отдал
В. Игнатьев
Вторая желтая
А. Касьян
63'
Желтая карточка
А. Касьян
52'
51'
ГОЛ! 1:1!
А. Коломейцев
Пас отдал
М. Фернандеш
ГОЛ! 1:0!
Э. Бикфалви
Пас отдал
А. Дудиев
48'
45'
+3
Замена
Р. Шишкин
️️️️
Т. Михалик
27'
Замена
В. Игнатьев
️️️️
А. Касаев
24'
Желтая карточка
Гилерме
Желтая карточка
М. Бордачев
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
1
Алексей Солосин
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
6
Лукаш Дроппа
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
18
Артем Попов
ПВ
19
Александр Касьян
ЦФ
Локомотив
1
Гилерме
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
39
Неманья Пейчинович
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
11
Алан Касаев
ЛП
27
Игорь Денисов
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
18
Александр Коломейцев
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
11
Майкон
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Томь
42
Александр Мелихов
ВР
32
Дмитрий Осипов
ЦЗ
85
Давид Яблонски
ЦЗ
22
Петр Тен
ПЗ
32
Евгений Баляйкин
ЦП
98
Никита Гвинейский
ЦП
29
Павел Кудряшов
ПВ
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
72
Павел Голышев
ЦФ
7
Александр Соболев
ЦФ
Локомотив
22
Мирослав Лобанцев
ВР
31
Илья Абаев
ВР
42
Иван Лапшов
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
88
Дельвин Ндинга
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
57
Артем Галаджан
ЦФ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Солосин
9
Комбаров
0
Дьяков
2
Жиров
26
Бордачев
8
Дудиев
8
Ковальчук
6
Дроппа
10
Бикфалви
18
Попов
19
Касьян
4-1-3-1-1
1
Гилерме
14
Чорлука
39
Пейчинович
17
Михалик
55
Янбаев
27
Денисов
99
Фернандеш
18
Коломейцев
11
Касаев
59
Миранчук
11
Майкон
18
Попов
29
Кудряшов
29
Кудряшов
18
Попов
6
Дроппа
32
Баляйкин
32
Баляйкин
6
Дроппа
10
Бикфалви
9
Погребняк
9
Погребняк
10
Бикфалви
39
Пейчинович
57
Галаджан
57
Галаджан
39
Пейчинович
17
Михалик
49
Шишкин
49
Шишкин
17
Михалик
11
Касаев
20
Игнатьев
20
Игнатьев
11
Касаев
Остались в запасе
Томь
Локомотив
42
Александр Мелихов
ВР
32
Дмитрий Осипов
ЦЗ
85
Давид Яблонски
ЦЗ
22
Петр Тен
ПЗ
98
Никита Гвинейский
ЦП
72
Павел Голышев
ЦФ
7
Александр Соболев
ЦФ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
22
Мирослав Лобанцев
ВР
31
Илья Абаев
ВР
43
Арсений Логашов
ПЗ
88
Дельвин Ндинга
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Остались в запасе
42
Александр Мелихов
ВР
32
Дмитрий Осипов
ЦЗ
85
Давид Яблонски
ЦЗ
22
Петр Тен
ПЗ
98
Никита Гвинейский
ЦП
72
Павел Голышев
ЦФ
7
Александр Соболев
ЦФ
Остались в запасе
42
Иван Лапшов
ЦЗ
22
Мирослав Лобанцев
ВР
31
Илья Абаев
ВР
43
Арсений Логашов
ПЗ
88
Дельвин Ндинга
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Статистика матча Томь - Локомотив
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Роман Галимов
(Улан-Удэ)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
Новости команд
Все
Томь
Локомотив
Овчинников приступил к работе с «Локомотивом», отказавшись от «тоннеля»
18:57
«Я против»: Адиев – о новом тренере «Локомотива»
18:05
1
Назначения комментаторов на 15-й тур РПЛ
17:45
«Локомотив» заинтересовался форвардом из Мали
16:47
4
Названы судьи матчей 15-го тура РПЛ
12:54
8
Экс-футболист «Балтики» и «Факела» умер в 37 лет
31 августа
1
Экс-игрок «Томи» утонул в озере
9 июля
1
Экс-футболист «Спартака» закончил карьеру в 38 лет
25 мая
6
РФС через суд взыскивает с закрытой «Томи» 42 миллиона рублей
2025.07.24 19:53
3
Экс-футболист «Томи» угрожал зарезать ножницами чемпиона НБА
2024.02.05 21:46
1
Овчинников приступил к работе с «Локомотивом», отказавшись от «тоннеля»
18:57
«Я против»: Адиев – о новом тренере «Локомотива»
18:05
1
Назначения комментаторов на 15-й тур РПЛ
17:45
«Локомотив» заинтересовался форвардом из Мали
16:47
4
Названы судьи матчей 15-го тура РПЛ
12:54
8
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+