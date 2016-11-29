октябрь 2016
ноябрь 2016
Бразилия. Серия А 2016, 37 тур
Россия. Молодежное первенство (2016/2017), 16 тур
29 ноября, вторник
13:00
Матч завершен
29 ноября, вторник
14:00
Матч завершен
29 ноября, вторник
20:30
Матч завершен
Италия. Кубок (2016/2017), 1/16 финала
Дания. Суперлига (2016/2017), 19 тур
29 ноября, вторник
20:00
Матч завершен
29 ноября, вторник
22:00
Матч завершен
Австрия. Бундеслига (2016/2017), 17 тур
Франция. Лига 1 (2016/2017), 15 тур
Испания. Кубок (2016/2017), 1/16 финала, первый матч