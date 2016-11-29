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    Расписание матчей 29-11-2016

    октябрь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    ноябрь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    декабрь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2016, 37 тур
    29 ноября, вторник
    01:00
    Коритиба
    0:1
    Витория
    Матч завершен
    Россия. Молодежное первенство (2016/2017), 16 тур
    29 ноября, вторник
    13:00
    Рубин (мол)
    2:2
    Арсенал Т (мол)
    Матч завершен
    29 ноября, вторник
    14:00
    ЦСКА (мол)
    6:0
    Оренбург (мол)
    Матч завершен
    29 ноября, вторник
    20:30
    Зенит (мол)
    2:1
    Уфа (мол)
    Матч завершен
    Италия. Кубок (2016/2017), 1/16 финала
    29 ноября, вторник
    17:00
    Эмполи
    1:2
    Чезена
    Матч завершен
    29 ноября, вторник
    20:00
    Кьево
    3:0
    Новара
    Матч завершен
    29 ноября, вторник
    23:00
    Торино
    4:0
    Пиза
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2016/2017), 19 тур
    29 ноября, вторник
    20:00
    Орхус
    0:1
    Люнгбю
    Матч завершен
    29 ноября, вторник
    20:00
    Сендерийск
    1:1
    Ольборг
    Матч завершен
    29 ноября, вторник
    22:00
    Копенгаген
    4:0
    Виборг
    Матч завершен
    Австрия. Бундеслига (2016/2017), 17 тур
    29 ноября, вторник
    21:00
    Альтах
    1:0
    Рид
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2016/2017), 15 тур
    29 ноября, вторник
    21:00
    Лорьян
    2:1
    Ренн
    Матч завершен
    29 ноября, вторник
    21:00
    Лилль
    4:2
    Кан
    Матч завершен
    29 ноября, вторник
    23:00
    Дижон
    1:1
    Монако
    Матч завершен
    Испания. Кубок (2016/2017), 1/16 финала, первый матч
    29 ноября, вторник
    22:00
    Леганес
    1:3
    Валенсия
    Матч завершен
    29 ноября, вторник
    23:00
    Алькоркон
    1:1
    Эспаньол
    Матч завершен
    29 ноября, вторник
    23:00
    Спортинг
    1:2
    Эйбар
    Матч завершен
    Англия. Кубок Лиги (2016/2017), 1/4 финала
    29 ноября, вторник
    22:45
    Ливерпуль
    2:0
    Лидс
    Матч завершен
    29 ноября, вторник
    22:45
    Халл Сити
    1:1
    (3:1)п
    Ньюкасл
    Матч завершен
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