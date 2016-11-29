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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Ливерпуль - Лидс
Ливерпуль - Лидс: обзор матча 29 ноября 2016
Ливерпуль
29.11.2016, вторник, 22:45
Англия. Кубок Лиги, 1/4 финала
2 : 0
Завершен
Лидс
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Ливерпуль - Лидс
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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2 : 0
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Сандерленд
0 : 0
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Лидс
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Лидс
1 : 1
18.10.2026
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Англия. Премьер-лига, 6 тур
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Информация о матче
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