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Расписание матчей
Испания. Кубок
Леганес - Валенсия
Леганес - Валенсия: обзор матча 29 ноября 2016
Леганес
29.11.2016, вторник, 22:00
Испания. Кубок, 1/16 финала
1 : 3
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Валенсия
59'
Д. Мачис
3'
М. Эль-Хаддади
25'
А. Медран
90'
З. Баккали
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Леганес - Валенсия
90'
ГОЛ! 1:3!
З. Баккали
Замена
Лусиано
️️️️
Омар
77'
74'
Замена
Ф. Картабия
️️️️
М. Эль-Хаддади
Желтая карточка
А. Бриноли
69'
Замена
А. Бриноли
️️️️
Л. Састре
66'
59'
Замена
А. Сантос
️️️️
Э. Мангала
ГОЛ! 1:2!
Д. Мачис
59'
Желтая карточка
Л. Састре
50'
31'
Желтая карточка
Э. Мангала
25'
ГОЛ! 0:2!
А. Медран
Желтая карточка
Габриэл
24'
3'
ГОЛ! 0:1!
М. Эль-Хаддади
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леганес
91
Альберто Бриноли
ВР
44
Пабло Инсуа
ЦЗ
12
Карл Меджани
ЦЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
21
Рубен Перес
ЛП
11
Дарвин Мачис
ЛВ
18
Габриэл
АП
22
Луис Састре
ПП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Валенсия
1
Хауме
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
17
Нани
ЛВ
10
Альваро Медран
ЦП
10
Даниэль Парехо
АП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Леганес
21
Мартин Мантовани
ЦЗ
7
Омар
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
10
Тони
ЦФ
10
Лусиано
ЦФ
Валенсия
13
Мэтью Райан
ВР
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
11
Закария Баккали
ЛВ
18
Карлос Солер
ЦП
10
Федерико Картабия
ПВ
77
Санти Мина
ЦФ
3-2-2-1
91
Бриноли
44
Инсуа
12
Меджани
16
Диас
21
Перес
22
Састре
11
Мачис
18
Габриэл
10
Герреро
3-2-1-2-1
1
Хауме
24
Гарай
5
Абденнур
5
Мангала
33
Монтойя
14
Гайя
10
Медран
10
Парехо
17
Нани
16
Эль-Хаддади
7
Омар
7
Омар
Омар
10
Лусиано
10
Лусиано
Омар
16
Эль-Хаддади
10
Картабия
10
Картабия
16
Эль-Хаддади
5
Мангала
33
Сантос
33
Сантос
5
Мангала
Остались в запасе
Леганес
Валенсия
10
Тони
ЦФ
21
Мартин Мантовани
ЦЗ
8
Унаи Лопес
ЦП
Главный тренер
Игор Ока
11
Закария Баккали
ЛВ
13
Мэтью Райан
ВР
2
Жоау Канселу
ПЗ
18
Карлос Солер
ЦП
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Остались в запасе
10
Тони
ЦФ
21
Мартин Мантовани
ЦЗ
8
Унаи Лопес
ЦП
Остались в запасе
11
Закария Баккали
ЛВ
13
Мэтью Райан
ВР
2
Жоау Канселу
ПЗ
18
Карлос Солер
ЦП
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Главный тренер
Хавьер Агирре
Статистика матча Леганес - Валенсия
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Леганес
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
- : -
20.11.2026
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Леганес
3 : 1
13.11.2026
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1 : 3
07.11.2026
Альбасете
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Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Леганес
0 : 1
16.10.2026
Кордоба
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
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0 : 1
01.11.2026
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Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Бутарке
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