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Расписание матчей
Испания. Кубок
Валенсия - Леганес
Валенсия - Леганес: обзор матча 21 декабря 2016
Валенсия
21.12.2016, среда, 23:00
Испания. Кубок, 1/16 финала
2 : 1
Первый матч – 3 : 1
Завершен
Леганес
36'
Родриго
89'
Родриго
49'
Д. Мачис
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Валенсия - Леганес
90'
Желтая карточка
М. Анхель Герреро
ГОЛ! 2:1!
Родриго
89'
Замена
Х. Луис Гайя
️️️️
С. Мина
79'
Замена
Р. Мир
️️️️
М. Эль-Хаддади
71'
69'
Замена
Тони
️️️️
Лусиано
57'
Желтая карточка
А. Марин
Замена
К. Солер
️️️️
Э. Перес
57'
Желтая карточка
А. Медран
54'
49'
ГОЛ! 1:1!
Д. Мачис
48'
Желтая карточка
Р. Перес
45'
Замена
М. Анхель Герреро
️️️️
Габриэл
ГОЛ! 1:0!
Родриго
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
1
Хауме
ВР
4
Марио Суарес
ЦЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
10
Альваро Медран
ЦП
33
Энцо Перес
ПП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Леганес
3
Адриан Марин
ЛЗ
21
Мартин Мантовани
ЦЗ
12
Карл Меджани
ЦЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
24
Давид Тимор
ОП
18
Габриэл
ЦП
21
Рубен Перес
ЦП
8
Унаи Лопес
ПП
10
Лусиано
ЦФ
Главный тренер
Игор Ока
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
11
Закария Баккали
ЛВ
18
Карлос Солер
ЦП
10
Федерико Картабия
ПВ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
Леганес
91
Альберто Бриноли
ВР
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
7
Омар
ЦП
10
Тони
ЦФ
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
3-2-2-3
1
Хауме
4
Суарес
33
Сантос
5
Мангала
33
Монтойя
2
Канселу
10
Медран
33
Перес
77
Мина
19
Родриго
16
Эль-Хаддади
4-1-3-1-1
16
Диас
21
Мантовани
12
Меджани
3
Марин
24
Тимор
8
Лопес
21
Перес
18
Габриэл
11
Мачис
10
Лусиано
77
Мина
14
Гайя
14
Гайя
77
Мина
33
Перес
18
Солер
18
Солер
33
Перес
16
Эль-Хаддади
17
Мир
17
Мир
16
Эль-Хаддади
10
Лусиано
10
Тони
10
Тони
10
Лусиано
18
Габриэл
10
Герреро
10
Герреро
18
Габриэл
Остались в запасе
Валенсия
Леганес
10
Федерико Картабия
ПВ
11
Закария Баккали
ЛВ
25
Диего Алвес
ВР
Главный тренер
Хавьер Агирре
91
Альберто Бриноли
ВР
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
7
Омар
ЦП
Главный тренер
Игор Ока
Остались в запасе
10
Федерико Картабия
ПВ
11
Закария Баккали
ЛВ
25
Диего Алвес
ВР
Остались в запасе
91
Альберто Бриноли
ВР
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
7
Омар
ЦП
Главный тренер
Хавьер Агирре
Главный тренер
Игор Ока
Статистика матча Валенсия - Леганес
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Леганес
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
- : -
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Леганес
0 : 1
16.10.2026
Кордоба
Информация о матче
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