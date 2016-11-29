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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Кан
Лилль - Кан: обзор матча 29 ноября 2016
Лилль
29.11.2016, вторник, 21:00
Франция. Лига 1, 15 тур
4 : 2
Завершен
Кан
13'
Эдер
24'
Н. Слити
64'
Н. де Превилль
65'
Р. Лопеш
31'
Ж. Фере
84'
Р. Роделен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - Кан
Замена
М. Амалфитано
️️️️
Я. Бензия
88'
84'
ГОЛ! 4:2!
Р. Роделен
Пас отдал
Ж. Фере
74'
Желтая карточка
С. Бен Юссеф
69'
Замена
Р. Роделен
️️️️
Э. Базиль
69'
Замена
Я. Карамо
️️️️
П. Сане
ГОЛ! 4:1!
Р. Лопеш
Пас отдал
Н. Слити
65'
ГОЛ! 3:1!
Н. де Превилль
Пас отдал
Я. Бензия
64'
63'
Замена
Ж. Делаплас
️️️️
Н. Соб
Замена
Ю. Санкаре
️️️️
М. Оббади
63'
31'
ГОЛ! 2:1!
Ж. Фере
ГОЛ! 2:0!
Н. Слити
Пас отдал
Р. Лопеш
24'
Замена
Н. де Превилль
️️️️
Эдер
20'
ГОЛ! 1:0!
Эдер
Пас отдал
Н. Слити
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
21
Мунир Оббади
ВР
1
Винсент Эньяма
ВР
25
Марко Баша
ЦЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
20
Жюльен Пальмери
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
10
Ибраим Амаду
ОП
23
Наим Слити
ЦП
8
Яссин Бензия
АП
9
Рони Лопеш
ПВ
24
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Патрик Колло
Кан
30
Поль Реле
ВР
13
Сиам Бен Юссеф
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
18
Жордан Адеоти
ЦП
2
Николя Соб
ЦП
11
Винсен Бесса
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
25
Жюльен Фере
ЦП
22
Папе Сане
ЦФ
20
Эрве Базиль
ЦФ
Главный тренер
Патрис Гаранде
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
2
Ренато Сивелли
ЛЗ
18
Франк Берья
ЛЗ
13
Юнус Санкаре
ЦП
31
Морган Амалфитано
ЦП
12
Николя де Превилль
ЦФ
20
Райан Мендес
ЦФ
Кан
1
Маттью Дрейер
ВР
25
Ромен Женевуа
ЦЗ
14
Янн Карамо
ЛВ
22
Жонатан Делаплас
ЦП
10
Стид Мальбранк
ПП
23
Ронни Роделен
ЦФ
18
Иван Сантини
ЦФ
4-1-1-2-1
21
Оббади
25
Баша
5
Сумаоро
20
Пальмери
14
Корчиа
10
Амаду
23
Слити
8
Бензия
9
Лопеш
24
Эдер
3-5-2
30
Реле
24
Жилберт
3
Да Силва
13
Бен Юссеф
18
Адеоти
11
Бесса
17
Макенго
25
Фере
2
Соб
20
Базиль
22
Сане
21
Оббади
13
Санкаре
13
Санкаре
21
Оббади
8
Бензия
31
Амалфитано
31
Амалфитано
8
Бензия
24
Эдер
12
де Превилль
12
де Превилль
24
Эдер
22
Сане
14
Карамо
14
Карамо
22
Сане
2
Соб
22
Делаплас
22
Делаплас
2
Соб
20
Базиль
23
Роделен
23
Роделен
20
Базиль
Остались в запасе
Лилль
Кан
16
Майк Меньян
ВР
2
Ренато Сивелли
ЛЗ
18
Франк Берья
ЛЗ
20
Райан Мендес
ЦФ
Главный тренер
Патрик Колло
1
Маттью Дрейер
ВР
25
Ромен Женевуа
ЦЗ
10
Стид Мальбранк
ПП
18
Иван Сантини
ЦФ
Главный тренер
Патрис Гаранде
Остались в запасе
16
Майк Меньян
ВР
2
Ренато Сивелли
ЛЗ
18
Франк Берья
ЛЗ
20
Райан Мендес
ЦФ
Остались в запасе
1
Маттью Дрейер
ВР
25
Ромен Женевуа
ЦЗ
10
Стид Мальбранк
ПП
18
Иван Сантини
ЦФ
Главный тренер
Патрик Колло
Главный тренер
Патрис Гаранде
Статистика матча Лилль - Кан
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Кан
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
- : -
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Кан
1 : 0
07.11.2026
Версаль
Франция. Третья лига, 11 тур
Ле-Пюи
2 : 2
31.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 8 тур
Кан
3 : 2
24.09.2026
Руан
Информация о матче
Главный судья:
Саид Эннжими
(Касабланка)
Стадион:
Пьер Моруа
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