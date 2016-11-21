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    Расписание матчей 21-11-2016

    октябрь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    ноябрь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    декабрь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2016, 36 тур
    21 ноября, понедельник
    00:30
    Санта-Круз
    3:3
    Атлетико Минейро
    Матч завершен
    21 ноября, понедельник
    00:30
    Фламенго
    2:2
    Коритиба
    Матч завершен
    21 ноября, понедельник
    00:30
    Шапекоэнсе
    2:0
    Сан-Паулу
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2016/2017), 11 тур
    21 ноября, понедельник
    19:00
    Истанбул Башакшехир
    2:1
    Ризеспор
    Матч завершен
    21 ноября, понедельник
    20:00
    Трабзонспор
    0:1
    Антальяспор
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2016/2017), 14 тур
    21 ноября, понедельник
    19:00
    Ахмат
    0:0
    Томь
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2016/2017), 17 тур
    21 ноября, понедельник
    21:00
    Силькеборг
    3:0
    Эсбьерг
    Матч завершен
    Шотландия. Премьер-Лига (2016/2017), 14 тур
    21 ноября, понедельник
    22:45
    Гамильтон Академикал
    3:3
    Хартс
    Матч завершен
    Испания. Примера (2016/2017), 12 тур
    21 ноября, понедельник
    22:45
    Леганес
    2:0
    Осасуна
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2016/2017), 12 тур
    21 ноября, понедельник
    23:00
    Вест Бромвич
    4:0
    Бернли
    Матч завершен
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