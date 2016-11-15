октябрь 2016
ноябрь 2016
Отборочные матчи к ЧМ. Океания (2016/2017), 2 тур, группа A
15 ноября, вторник
09:00
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ. Азия (2016/2017), 5 тур, группа B
Отборочные матчи к ЧМ. Азия (2016/2017), 5 тур, группа A
15 ноября, вторник
14:00
Матч завершен
Товарищеские матчи. Сборные 2016
15 ноября, вторник
22:45
Матч завершен
15 ноября, вторник
23:00
Матч завершен
Бразилия. Серия А 2016, 35 тур
15 ноября, вторник
22:00
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2016/2017), 12 тур