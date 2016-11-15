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    Расписание матчей 15-11-2016

    октябрь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    ноябрь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    декабрь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    Предыдущий день Следующий день
    Отборочные матчи к ЧМ. Океания (2016/2017), 2 тур, группа A
    15 ноября, вторник
    09:00
    Новая Каледония
    0:0
    Новая Зеландия
    Матч завершен
    Отборочные матчи к ЧМ. Азия (2016/2017), 5 тур, группа B
    15 ноября, вторник
    13:35
    Япония
    2:1
    Саудовская Аравия
    Матч завершен
    15 ноября, вторник
    15:00
    Таиланд
    2:2
    Австралия
    Матч завершен
    15 ноября, вторник
    18:20
    ОАЭ
    2:0
    Ирак
    Матч завершен
    Отборочные матчи к ЧМ. Азия (2016/2017), 5 тур, группа A
    15 ноября, вторник
    14:00
    Южная Корея
    2:1
    Узбекистан
    Матч завершен
    15 ноября, вторник
    14:35
    Китай
    0:0
    Катар
    Матч завершен
    15 ноября, вторник
    15:00
    Сирия
    0:0
    Иран
    Матч завершен
    Товарищеские матчи. Сборные 2016
    15 ноября, вторник
    19:00
    Россия
    1:0
    Румыния
    Матч завершен
    15 ноября, вторник
    21:00
    Мальта
    0:2
    Исландия
    Матч завершен
    15 ноября, вторник
    21:45
    Венгрия
    0:2
    Швеция
    Матч завершен
    15 ноября, вторник
    22:00
    Украина
    2:0
    Сербия
    Матч завершен
    15 ноября, вторник
    22:30
    Чехия
    1:1
    Дания
    Матч завершен
    15 ноября, вторник
    22:45
    Италия
    0:0
    Германия
    Матч завершен
    15 ноября, вторник
    22:45
    Австрия
    0:0
    Словакия
    Матч завершен
    15 ноября, вторник
    22:45
    Северная Ирландия
    0:3
    Хорватия
    Матч завершен
    15 ноября, вторник
    23:00
    Англия
    2:2
    Испания
    Матч завершен
    15 ноября, вторник
    23:00
    Франция
    0:0
    Кот-д'Ивуар
    Матч завершен
    Бразилия. Серия А 2016, 35 тур
    15 ноября, вторник
    22:00
    Флуминенсе
    1:1
    Атлетико Паранаэнсе
    Матч завершен
    Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2016/2017), 12 тур
    15 ноября, вторник
    23:00
    Боливия
    1:0
    Парагвай
    Матч завершен
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