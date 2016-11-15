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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Венгрия - Швеция
Венгрия - Швеция: обзор матча 15 ноября 2016
Венгрия
15.11.2016, вторник, 21:45
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 2
Завершен
Швеция
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Венгрия - Швеция
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Венгрия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
1 : 1
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Грузия
0 : 2
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Швеция
Лига наций, 6 тур
Польша
1 : 1
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Швеция
3 : 2
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Информация о матче
Стадион:
Пушкаш Арена
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