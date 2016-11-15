Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Украина - Сербия
Украина - Сербия: обзор матча 15 ноября 2016
Украина
15.11.2016, вторник, 22:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 0
Завершен
Сербия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Украина - Сербия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Украина
Лига наций, 6 тур
Украина
1 : 0
17.11.2026
Грузия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Сербия
Лига наций, 6 тур
Греция
1 : 0
16.11.2026
Сербия
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Информация о матче
Стадион:
НСК «Олимпийский»
Новости команд
Все
Украина
Сербия
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
14:47
Шевченко ответил на претензии Мудрика
01:32
4
Мудрик упрекнул УАФ и Шевченко: «Они больше проблем создавали, чем помощи»
Вчера, 23:59
1
Мудрик раскрыл, сколько потратил денег на адвокатов из-за допингового скандала
Вчера, 09:59
2
Мудрик – о допинге: «Он мог попасть в мой организм только в Украине»
Вчера, 08:16
7
Шевченко ответил на претензии Мудрика
01:32
4
Мудрик упрекнул УАФ и Шевченко: «Они больше проблем создавали, чем помощи»
Вчера, 23:59
1
Мудрик раскрыл, сколько потратил денег на адвокатов из-за допингового скандала
Вчера, 09:59
2
Мудрик – о допинге: «Он мог попасть в мой организм только в Украине»
Вчера, 08:16
7
Россия оторвалась от Украины в рейтинге ФИФА
18 ноября
5
Результаты жеребьевки плей-офф и стыков Лиги наций
14:47
Греция – Сербия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
16 ноября
Лига наций: шансы Греции и Сербии на победу в матче 6 тура
15 ноября
Бабич прокомментировал поражение Сербии от Германии – спартаковец забил в свои
14 ноября
2
Лига наций. Нидерланды поиздевались над Грецией (7:0), Германия победила Сербию (3:1) благодаря автоголу спартаковца
14 ноября
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+