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    Расписание матчей 06-12-2016

    ноябрь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    декабрь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    январь 2017
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
    Предыдущий день Следующий день
    Шотландия. Премьер-Лига (2016/2017), 15 тур
    6 декабря, вторник
    22:45
    Абердин
    5:1
    Килмарнок
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2016/2017), 6 тур, группа A
    6 декабря, вторник
    22:45
    ПСЖ
    2:2
    Лудогорец
    Матч завершен
    6 декабря, вторник
    22:45
    Базель
    1:4
    Арсенал
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2016/2017), 6 тур, группа B
    6 декабря, вторник
    22:45
    Динамо
    6:0
    Бешикташ
    Матч завершен
    6 декабря, вторник
    22:45
    Бенфика
    1:2
    Наполи
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2016/2017), 6 тур, группа C
    6 декабря, вторник
    22:45
    Барселона
    4:0
    Боруссия
    Матч завершен
    6 декабря, вторник
    22:45
    Манчестер Сити
    1:1
    Селтик
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2016/2017), 6 тур, группа D
    6 декабря, вторник
    22:45
    Бавария
    1:0
    Атлетико
    Матч завершен
    6 декабря, вторник
    22:45
    ПСВ
    0:0
    Ростов
    Матч завершен
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