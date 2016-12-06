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Лига чемпионов 2026/2027
Манчестер Сити - Селтик
Манчестер Сити - Селтик: обзор матча 06 декабря 2016
Манчестер Сити
06.12.2016, вторник, 22:45
Лига чемпионов, группа C, 6 тур
1 : 1
Завершен
Селтик
8'
К. Ихеначо
4'
П. Робертс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Селтик
85'
Желтая карточка
С. Браун
Желтая карточка
И. Гюндоган
79'
73'
Замена
Л. Гриффитс
️️️️
М. Дембеле
Замена
Х. Навас
️️️️
П. Маффео
62'
51'
Замена
Г. Маккей-Стивен
️️️️
Д. Форрест
44'
Желтая карточка
М. Лустиг
ГОЛ! 1:1!
К. Ихеначо
Пас отдал
Нолито
8'
4'
ГОЛ! 0:1!
П. Робертс
Пас отдал
М. Лустиг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
5
Фернандо
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
10
Лерой Сане
ПВ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
3
Нолито
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Селтик
1
Крейг Гордон
ВР
23
Микаэль Лустиг
ЦЗ
3
Эмилио Исагирре
ЦЗ
55
Йозо Шимунович
ЦЗ
28
Эрик Святченко
ЦЗ
8
Скотт Браун
ОП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
7
Том Рогич
АП
16
Патрик Робертс
ПП
49
Джеймс Форрест
ПВ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Манчестер Сити
1
Ангус Ганн
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Селтик
24
Дорус Де Врис
ВР
2
Коло Туре
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
55
Нир Биттон
ОП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
29
Ли Гриффитс
ЦФ
3-3-1-1-2
13
Кабальеро
5
Сабалета
24
Маффео
4
Адарабиойо
3
Клиши
5
Фернандо
3
Санья
20
Гюндоган
10
Сане
3
Нолито
17
Ихеначо
4-1-2-2-1
1
Гордон
3
Исагирре
55
Шимунович
28
Святченко
23
Лустиг
8
Браун
16
Робертс
17
Армстронг
49
Форрест
7
Рогич
9
Дембеле
24
Маффео
16
Навас
16
Навас
24
Маффео
49
Форрест
11
Маккей-Стивен
11
Маккей-Стивен
49
Форрест
9
Дембеле
29
Гриффитс
29
Гриффитс
9
Дембеле
Остались в запасе
Манчестер Сити
Селтик
47
Фил Фоден
ЛВ
1
Ангус Ганн
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
24
Дорус Де Врис
ВР
2
Коло Туре
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
55
Нир Биттон
ОП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
47
Фил Фоден
ЛВ
1
Ангус Ганн
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Остались в запасе
24
Дорус Де Врис
ВР
2
Коло Туре
ЦЗ
2
Кристиан Гамбоа
ПЗ
55
Нир Биттон
ОП
42
Каллум МакГрегор
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Манчестер Сити - Селтик
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
- : -
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Информация о матче
Главный судья:
Славко Винчич
Стадион:
Этихад Стэдиум
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2 (в повторе, 00:45)
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