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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Базель - Арсенал
Базель - Арсенал: обзор матча 06 декабря 2016
Базель
06.12.2016, вторник, 22:45
Лига чемпионов, группа A, 6 тур
1 : 4
Завершен
Арсенал
78'
С. Думбия
8'
Лукас
16'
Лукас
47'
Лукас
54'
А. Ивоби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Базель - Арсенал
ГОЛ! 1:4!
С. Думбия
Пас отдал
М. Янко
78'
74'
Замена
Т. Уолкотт
️️️️
М. Озил
Замена
Л. Дзуффи
️️️️
С. Ди
74'
70'
Замена
М. Эль-Ненни
️️️️
А. Санчес
70'
Замена
О. Жиру
️️️️
А. Рэмзи
Желтая карточка
Э. Баланта
66'
Замена
Д. Калла
️️️️
М. Эльюнусси
59'
Замена
С. Думбия
️️️️
М. Дельгадо
55'
54'
ГОЛ! 0:4!
А. Ивоби
Пас отдал
М. Озил
47'
ГОЛ! 0:3!
Лукас
Пас отдал
А. Санчес
36'
Желтая карточка
К. Гиббс
16'
ГОЛ! 0:2!
Лукас
8'
ГОЛ! 0:1!
Лукас
Пас отдал
К. Гиббс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Базель
31
Томаш Вацлик
ВР
3
Адама Траоре
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
3
Эдер Баланта
ОП
34
Таулант Джака
ЦП
10
Матиас Дельгадо
АП
20
Серей Ди
ПП
11
Ренато Штеффен
ПВ
21
Марк Янко
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Месут Озил
АП
7
Лукас
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Базель
18
Джермано Вайлати
ВР
3
Даниэль Хег
ЦЗ
33
Давиде Калла
ЦП
7
Лука Дзуффи
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
4
Омар Габер
ЦП
22
Сейду Думбия
ЦФ
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
3-1-2-3-1
31
Вацлик
3
Траоре
17
Сухи
5
Ланг
3
Баланта
34
Джака
20
Ди
10
Эльюнусси
10
Дельгадо
11
Штеффен
21
Янко
4-1-1-2-2
1
Оспина
6
Косиельни
6
Холдинг
3
Паулиста
3
Гиббс
34
Джака
21
Рэмзи
10
Озил
17
Ивоби
4
Санчес
7
Лукас
10
Эльюнусси
33
Калла
33
Калла
10
Эльюнусси
20
Ди
7
Дзуффи
7
Дзуффи
20
Ди
10
Дельгадо
22
Думбия
22
Думбия
10
Дельгадо
4
Санчес
6
Эль-Ненни
6
Эль-Ненни
4
Санчес
10
Озил
32
Уолкотт
32
Уолкотт
10
Озил
21
Рэмзи
9
Жиру
9
Жиру
21
Рэмзи
Остались в запасе
Базель
Арсенал
18
Джермано Вайлати
ВР
3
Даниэль Хег
ЦЗ
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
4
Омар Габер
ЦП
Главный тренер
Урс Фишер
1
Петр Чех
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
18
Джермано Вайлати
ВР
3
Даниэль Хег
ЦЗ
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
4
Омар Габер
ЦП
Остались в запасе
1
Петр Чех
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
Главный тренер
Урс Фишер
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Базель - Арсенал
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Базель
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
- : -
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Тун
3 : 3
08.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Базель
0 : 0
25.10.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Вадуц
3 : 0
11.10.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Базель
1 : 3
20.09.2026
Санкт-Галлен
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Мануэл Жорже Соуза
(Порту)
Стадион:
Сент Якоб-Парк
Где смотреть матч:
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