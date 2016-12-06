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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
ПСЖ - Лудогорец
ПСЖ - Лудогорец: обзор матча 06 декабря 2016
ПСЖ
06.12.2016, вторник, 22:45
Лига чемпионов, группа A, 6 тур
2 : 2
Завершен
Лудогорец
61'
Э. Кавани
90+2'
А. Ди Мария
15'
В. Мисиджан
69'
Вандерсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Лудогорец
90'
+5
Замена
К. Кешеру
️️️️
Вандерсон
ГОЛ! 2:2!
А. Ди Мария
Пас отдал
Л. Курзава
90'
+2
Замена
С. Орье
️️️️
Т. Менье
88'
86'
Замена
Г. Кампаньяро
️️️️
Марселиньо
Замена
Хесе
️️️️
Л. Моура
85'
Замена
Л. Курзава
️️️️
Максвелл
80'
71'
Замена
Д. Лукоки
️️️️
В. Мисиджан
69'
ГОЛ! 1:2!
Вандерсон
Пас отдал
Д. Кафу
ГОЛ! 1:1!
Э. Кавани
61'
Желтая карточка
Т. Мотта
17'
15'
ГОЛ! 0:1!
В. Мисиджан
Пас отдал
Натанаэль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
23
Альфонсе Ареоля
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
8
Блейз Матюиди
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
8
Тиаго Мотта
ПП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
7
Лукас Моура
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Лудогорец
27
Владислав Стоянов
ВР
25
Натанаэль
ЦЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
27
Козмин Моци
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
88
Вандерсон
ЛВ
12
Анисе
ЦП
84
Марселиньо
АП
18
Светослав Дьяков
ПП
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
7
Джонатан Кафу
ЦФ
Главный тренер
Георги Дерменджиев
ПСЖ
1
Кевин Трапп
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
10
Хесе
ЛВ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Лудогорец
82
Милан Борян
ВР
25
Йордан Минев
ЛЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
21
Жуниньо Кишада
ЦП
13
Клаудиу Кешеру
ЦФ
9
Джоди Лукоки
ЦФ
4-2-3-1
23
Ареоля
17
Максвелл
5
Маркиньос
3
Силва
12
Менье
8
Матюиди
8
Мотта
11
Ди Мария
8
Бен Арфа
7
Моура
10
Кавани
4-2-2-2
27
Стоянов
40
Сисиньо
32
Пластун
27
Моци
25
Натанаэль
18
Дьяков
12
Анисе
84
Марселиньо
88
Вандерсон
7
Кафу
7
Мисиджан
17
Максвелл
3
Курзава
3
Курзава
17
Максвелл
12
Менье
92
Орье
92
Орье
12
Менье
7
Моура
10
Хесе
10
Хесе
7
Моура
84
Марселиньо
15
Кампаньяро
15
Кампаньяро
84
Марселиньо
88
Вандерсон
13
Кешеру
13
Кешеру
88
Вандерсон
7
Мисиджан
9
Лукоки
9
Лукоки
7
Мисиджан
Остались в запасе
ПСЖ
Лудогорец
1
Кевин Трапп
ВР
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
82
Милан Борян
ВР
25
Йордан Минев
ЛЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
21
Жуниньо Кишада
ЦП
Главный тренер
Георги Дерменджиев
Остались в запасе
1
Кевин Трапп
ВР
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
20
Гжегож Крыховяк
ОП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Остались в запасе
82
Милан Борян
ВР
25
Йордан Минев
ЛЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
21
Жуниньо Кишада
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Георги Дерменджиев
Статистика матча ПСЖ - Лудогорец
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Лудогорец
- : -
23.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
Арда
Болгария. Первая лига, 9 тур
Лудогорец
2 : 1
14.09.2026
Септември
Информация о матче
Главный судья:
Анастасиос Сидиропулос
Стадион:
Парк де Пренс
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3 (в повторе, 00:50)
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