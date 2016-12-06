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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Бенфика - Наполи
Бенфика - Наполи: обзор матча 06 декабря 2016
Бенфика
06.12.2016, вторник, 22:45
Лига чемпионов, группа B, 6 тур
1 : 2
Завершен
Наполи
87'
Р. Хименес
60'
Х. Кальехон
79'
Д. Мертенс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бенфика - Наполи
Желтая карточка
Пицци
89'
ГОЛ! 1:2!
Р. Хименес
87'
81'
Замена
М. Рог
️️️️
Л. Инсинье
Замена
К. Митроглу
️️️️
Э. Сальвио
81'
79'
ГОЛ! 0:2!
Д. Мертенс
Пас отдал
Ф. Гулам
72'
Замена
П. Зелински
️️️️
М. Гамшик
Замена
А. Каррильо
️️️️
Ф. Серви
68'
60'
ГОЛ! 0:1!
Х. Кальехон
Пас отдал
Д. Мертенс
57'
Замена
Д. Мертенс
️️️️
М. Габбиадини
Замена
Рафа
️️️️
Г. Гедеш
57'
15'
Желтая карточка
К. Кулибали
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
31
Эдерсон
ВР
34
Андре Алмейда
ЦЗ
4
Луизао
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
15
Любомир Фейса
ЦП
21
Пицци
АП
11
Эдуардо Сальвио
ПП
10
Франко Серви
ЦФ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Руй Витория
Наполи
25
Пепе Рейна
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
24
Амаду Диавара
ОП
17
Марек Гамшик
ЦП
25
Аллан
ПП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
7
Хосе Кальехон
РФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Бенфика
20
Жулио Сезар
ВР
33
Жардел
ЦЗ
22
Андреас Самарис
ЦП
11
Гильермо Селис
ЦП
19
Андре Каррильо
ПВ
27
Рафа
ЦФ
11
Костас Митроглу
ЦФ
Наполи
1
Рафаэль Кабрал
ВР
52
Никола Максимович
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
4-2-2-2
31
Эдерсон
34
Алмейда
4
Луизао
3
Линделеф
27
Семеду
15
Фейса
11
Сальвио
11
Гедеш
21
Пицци
9
Хименес
10
Серви
4-1-2-1-2
25
Рейна
4
Хюсай
3
Кулибали
39
Альбиоль
13
Гулам
24
Диавара
25
Аллан
17
Гамшик
10
Инсинье
7
Кальехон
11
Габбиадини
10
Серви
19
Каррильо
19
Каррильо
10
Серви
11
Гедеш
27
Рафа
27
Рафа
11
Гедеш
11
Сальвио
11
Митроглу
11
Митроглу
11
Сальвио
10
Инсинье
26
Рог
26
Рог
10
Инсинье
17
Гамшик
7
Зелински
7
Зелински
17
Гамшик
11
Габбиадини
10
Мертенс
10
Мертенс
11
Габбиадини
Остались в запасе
Бенфика
Наполи
20
Жулио Сезар
ВР
33
Жардел
ЦЗ
22
Андреас Самарис
ЦП
11
Гильермо Селис
ЦП
Главный тренер
Руй Витория
1
Рафаэль Кабрал
ВР
52
Никола Максимович
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
20
Жулио Сезар
ВР
33
Жардел
ЦЗ
22
Андреас Самарис
ЦП
11
Гильермо Селис
ЦП
Остались в запасе
1
Рафаэль Кабрал
ВР
52
Никола Максимович
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
Главный тренер
Руй Витория
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Бенфика - Наполи
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Эштадиу да Луж
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 2
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