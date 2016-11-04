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    Расписание матчей 04-11-2016

    октябрь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    ноябрь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    декабрь 2016
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    Предыдущий день Следующий день
    Россия. Молодежное первенство (2016/2017), 13 тур
    4 ноября, пятница
    10:00
    Томь (мол)
    0:0
    Спартак М (мол)
    Матч завершен
    4 ноября, пятница
    13:00
    Локомотив (мол)
    1:2
    Анжи (мол)
    Матч завершен
    4 ноября, пятница
    14:00
    Уфа (мол)
    0:2
    Рубин (мол)
    Матч завершен
    4 ноября, пятница
    15:30
    Кр. Советов (мол)
    1:1
    Урал (мол)
    Матч завершен
    Украина. Премьер-Лига (2016/2017), 14 тур
    4 ноября, пятница
    18:00
    Волынь
    0:1
    Сталь
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2016/2017), 10 тур
    4 ноября, пятница
    20:00
    Галатасарай
    1:2
    Истанбул Башакшехир
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2016/2017), 13 тур
    4 ноября, пятница
    20:00
    Высочина
    2:1
    Млада Болеслав
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2016/2017), 16 тур
    4 ноября, пятница
    20:00
    Эсбьерг
    3:0
    Ольборг
    Матч завершен
    4 ноября, пятница
    22:15
    Орхус
    0:0
    Силькеборг
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2016/2017), 12 тур
    4 ноября, пятница
    22:00
    Спарта
    3:1
    Херенвен
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2016/2017), 14 тур
    4 ноября, пятница
    22:30
    Кортрейк
    2:1
    Шарлеруа
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2016/2017), 10 тур
    4 ноября, пятница
    22:30
    Герта
    3:0
    Боруссия
    Матч завершен
    Шотландия. Премьер-Лига (2016/2017), 13 тур
    4 ноября, пятница
    22:45
    Партик Тисл
    1:2
    Абердин
    Матч завершен
    Испания. Примера (2016/2017), 11 тур
    4 ноября, пятница
    22:45
    Малага
    3:2
    Спортинг
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2016/2017), 16 тур
    4 ноября, пятница
    22:45
    Брентфорд
    0:2
    Фулхэм
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2016/2017), 12 тур
    4 ноября, пятница
    22:45
    Монпелье
    3:1
    Марсель
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2016/2017), 10 тур
    4 ноября, пятница
    23:30
    Витория Гимараеш
    2:1
    Насьональ
    Матч завершен
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