октябрь 2016
ноябрь 2016
Россия. Молодежное первенство (2016/2017), 13 тур
4 ноября, пятница
10:00
Матч завершен
4 ноября, пятница
13:00
Матч завершен
4 ноября, пятница
14:00
Матч завершен
4 ноября, пятница
15:30
Матч завершен
Украина. Премьер-Лига (2016/2017), 14 тур
Турция. Суперлига (2016/2017), 10 тур
4 ноября, пятница
20:00
Матч завершен
Чехия. Синот Лига (2016/2017), 13 тур
4 ноября, пятница
20:00
Матч завершен
Дания. Суперлига (2016/2017), 16 тур
Голландия. Эредивизие (2016/2017), 12 тур
Бельгия. Про-Лига (2016/2017), 14 тур
Германия. Бундеслига (2016/2017), 10 тур
Шотландия. Премьер-Лига (2016/2017), 13 тур
4 ноября, пятница
22:45
Матч завершен
Испания. Примера (2016/2017), 11 тур
Англия. Чемпионшип (2016/2017), 16 тур
Франция. Лига 1 (2016/2017), 12 тур
Португалия. Примейра (2016/2017), 10 тур
4 ноября, пятница
23:30
Матч завершен