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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Спортинг
Малага - Спортинг: обзор матча 04 ноября 2016
Малага
04.11.2016, пятница, 22:45
Испания. Примера, 11 тур
3 : 2
Завершен
Спортинг
45+2'
П. Форнальс
65'
С. Рамирес
78'
М. Сантос
13'
Б. Вигуэра
49'
Д. Чоп
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Спортинг
Желтая карточка
П. Форнальс
90'
+4
ГОЛ! 3:2!
М. Сантос
Пас отдал
Хуанкар
78'
Замена
Дуда
️️️️
М. Вильянуэва
77'
Желтая карточка
И. Камачо
74'
74'
Замена
А. Лора
️️️️
И. Лопес Бланко
71'
Вторая желтая
М. Кастельяно
68'
Замена
В. Родригес
️️️️
М. Гомес
ГОЛ! 2:2!
С. Рамирес
Пас отдал
Х. Онтиверос
65'
Замена
Х. Онтиверос
️️️️
Хуанпи
57'
Желтая карточка
М. Сантос
53'
49'
ГОЛ! 1:2!
Д. Чоп
Желтая карточка
М. Вильянуэва
48'
45'
+4
Желтая карточка
Б. Вигуэра
ГОЛ! 1:1!
П. Форнальс
45'
+2
Желтая карточка
Г. Кастро
42'
41'
Замена
Р. Айт-Атмане
️️️️
С. Альварес
40'
Желтая карточка
С. Альварес
35'
Желтая карточка
И. Лопес Бланко
Замена
М. Сантос
️️️️
Джони
35'
28'
Желтая карточка
Ф. Аморебиета
13'
ГОЛ! 0:1!
Б. Вигуэра
Пас отдал
Д. Чоп
11'
Желтая карточка
М. Кастельяно
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
13
Идрисс Камени
ВР
16
Роберто Росалес
ЦЗ
23
Мигель Торрес
ЦЗ
17
Микель Вильянуэва
ЦЗ
24
Джони
ЛВ
4
Игнасио Камачо
ЦП
5
Гонсало Кастро
ЦП
27
Хуанкар
ЦП
10
Хуанпи
АП
8
Пабло Форнальс
ПП
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Спортинг
25
Иван Куэльяр
ВР
16
Мануэль Кастельяно
ЦЗ
15
Роберто Канелья
ЦЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
18
Исмаэль Лопес Бланко
ЦП
6
Серхио Альварес
ЦП
10
Начо Касес
ЦП
9
Дуйе Чоп
ЦФ
25
Борха Вигуэра
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Малага
71
Денис Бойко
ВР
16
Федерико Рикка
ЦЗ
10
Хавьер Онтиверос
ЛВ
17
Дуда
ЛВ
8
Луис Муньос
ОП
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
27
Микаэл Сантос
ЦФ
Спортинг
13
Диего Мариньо
ВР
11
Альберто Лора
ЦЗ
8
Виктор Родригес
ЛВ
8
Рашид Айт-Атмане
ЦП
14
Карлос Кармона
ЦП
16
Карлос Кастро
ЦФ
30
Акрам Афиф
ЦФ
3-4-2-1
13
Камени
16
Росалес
23
Торрес
17
Вильянуэва
4
Камачо
5
Кастро
27
Хуанкар
8
Форнальс
24
Джони
10
Хуанпи
19
Рамирес
4-3-1-2
25
Куэльяр
15
Канелья
22
Мере
45
Аморебиета
16
Кастельяно
18
Лопес Бланко
6
Альварес
10
Касес
16
Гомес
25
Вигуэра
9
Чоп
10
Хуанпи
10
Онтиверос
10
Онтиверос
10
Хуанпи
17
Вильянуэва
17
Дуда
17
Дуда
17
Вильянуэва
24
Джони
27
Сантос
27
Сантос
24
Джони
16
Гомес
8
Родригес
8
Родригес
16
Гомес
18
Лопес Бланко
11
Лора
11
Лора
18
Лопес Бланко
6
Альварес
8
Айт-Атмане
8
Айт-Атмане
6
Альварес
Остались в запасе
Малага
Спортинг
8
Луис Муньос
ОП
71
Денис Бойко
ВР
16
Федерико Рикка
ЦЗ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
13
Диего Мариньо
ВР
14
Карлос Кармона
ЦП
16
Карлос Кастро
ЦФ
30
Акрам Афиф
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Остались в запасе
8
Луис Муньос
ОП
71
Денис Бойко
ВР
16
Федерико Рикка
ЦЗ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Остались в запасе
13
Диего Мариньо
ВР
14
Карлос Кармона
ЦП
16
Карлос Кастро
ЦФ
30
Акрам Афиф
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Статистика матча Малага - Спортинг
5
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
5
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано
(Бадахос)
Стадион:
Ла Росаледа
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