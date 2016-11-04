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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Локомотив (мол) - Анжи (мол)
Локомотив (мол) - Анжи (мол): обзор матча 04 ноября 2016
Локомотив (мол)
04.11.2016, пятница, 13:00
Россия. Молодежное первенство, 13 тур
1 : 2
Завершен
Анжи (мол)
3'
А. Галаджан
52'
З. Юсупов
79'
Д. Щербак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив (мол) - Анжи (мол)
Замена
И. Рубцов
️️️️
А. Галаджан
90'
79'
ГОЛ! 1:2!
Д. Щербак
Замена
М. Чиканчи
️️️️
Н. Поярков
77'
Желтая карточка
А. Галаджан
76'
Замена
М. Лысов
️️️️
Р. Тугарев
72'
52'
ГОЛ! 1:1!
З. Юсупов
Замена
И. Самохвалов
️️️️
А. Логашов
46'
Замена
И. Шаров
️️️️
Н. Дорофеев
40'
33'
Замена
З. Юсупов
️️️️
Р. Магомедов
ГОЛ! 1:0!
А. Галаджан
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив (мол)
74
Павел Ковалёв
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
73
Джамшед Рахмонов
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
25
Даниил Куликов
ОП
88
Иван Галанин
ЦП
89
Никита Дорофеев
АП
20
Дмитрий Рыбчинский
ПВ
57
Артем Галаджан
ЦФ
Главный тренер
Денис Клюев
Анжи (мол)
1
Егор Седов
ВР
74
Дмитрий Донцов
ЦЗ
44
Багаутдин Рикматуллаев
ЦЗ
4
Антон Белов
ЦЗ
88
Шахбан Гайдаров
ОП
68
Роман Ходаковский
ЦП
99
Дмитрий Щербак
ЦП
49
Юрий Кузьмин
ЦП
47
Тамирлан Джамалутдинов
ЦП
59
Мариз Саидов
ЦФ
11
Рашид Магомедов
ЦФ
Главный тренер
Михаил Маркаров
Локомотив (мол)
91
Максим Ивашов
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
83
Виктор Фереферов
ЦЗ
65
Иннокентий Самохвалов
ЦЗ
87
Никита Желтиков
ЦЗ
96
Александр Вульфов
ОП
17
Иван Шаров
ПП
23
Максим Чиканчи
ЦФ
13
Илья Рубцов
ЦФ
Анжи (мол)
34
Никита Репин
ВР
45
Нарула Джарулаев
ЦЗ
70
Чингиз Агабалаев
ЛВ
9
Амирхан Темуков
ЦП
22
Залимхан Юсупов
ЦП
7
Магомед Магомедов
ПВ
9
Карим Гираев
ЦФ
9
Саид Алиев
ЦФ
4-1-1-3-1
74
Ковалёв
16
Поярков
42
Лапшов
73
Рахмонов
43
Логашов
25
Куликов
88
Галанин
8
Тугарев
89
Дорофеев
20
Рыбчинский
57
Галаджан
3-1-4-2
1
Седов
74
Донцов
44
Рикматуллаев
4
Белов
88
Гайдаров
99
Щербак
49
Кузьмин
47
Джамалутдинов
68
Ходаковский
11
Магомедов
59
Саидов
16
Поярков
23
Чиканчи
23
Чиканчи
16
Поярков
43
Логашов
65
Самохвалов
65
Самохвалов
43
Логашов
89
Дорофеев
17
Шаров
17
Шаров
89
Дорофеев
57
Галаджан
13
Рубцов
13
Рубцов
57
Галаджан
8
Тугарев
84
Лысов
84
Лысов
8
Тугарев
11
Магомедов
22
Юсупов
22
Юсупов
11
Магомедов
Остались в запасе
Локомотив (мол)
Анжи (мол)
91
Максим Ивашов
ВР
83
Виктор Фереферов
ЦЗ
96
Александр Вульфов
ОП
87
Никита Желтиков
ЦЗ
Главный тренер
Денис Клюев
70
Чингиз Агабалаев
ЛВ
45
Нарула Джарулаев
ЦЗ
7
Магомед Магомедов
ПВ
9
Карим Гираев
ЦФ
9
Амирхан Темуков
ЦП
9
Саид Алиев
ЦФ
34
Никита Репин
ВР
Главный тренер
Михаил Маркаров
Остались в запасе
91
Максим Ивашов
ВР
83
Виктор Фереферов
ЦЗ
96
Александр Вульфов
ОП
87
Никита Желтиков
ЦЗ
Остались в запасе
70
Чингиз Агабалаев
ЛВ
45
Нарула Джарулаев
ЦЗ
7
Магомед Магомедов
ПВ
9
Карим Гираев
ЦФ
9
Амирхан Темуков
ЦП
9
Саид Алиев
ЦФ
34
Никита Репин
ВР
Главный тренер
Денис Клюев
Главный тренер
Михаил Маркаров
Статистика матча Локомотив (мол) - Анжи (мол)
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
- : -
20.11.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Локомотив (мол)
5 : 2
30.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Урал (мол)
5 : 7
16.10.2026
Локомотив (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Анжи (мол)
1 : 0
26.05.2019
Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Рубин (мол)
0 : 2
20.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Анжи (мол)
0 : 2
10.05.2019
Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Енисей (мол)
3 : 0
03.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Анжи (мол)
0 : 2
27.04.2019
Ростов (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Илья Тришин
(Балашиха)
Стадион:
Локомотив-Перово
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