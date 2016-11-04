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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Уфа (мол) - Рубин (мол)
Уфа (мол) - Рубин (мол): обзор матча 04 ноября 2016
Уфа (мол)
04.11.2016, пятница, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 13 тур
0 : 2
Завершен
Рубин (мол)
42'
А. Алукаев
75'
М. Яковлев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа (мол) - Рубин (мол)
90'
Желтая карточка
Н. Михайлов
90'
Замена
А. Мухаметзянов
️️️️
А. Алукаев
88'
Желтая карточка
А. Миронов
80'
Замена
А. Ковалик
️️️️
Г. Арутюнян
75'
ГОЛ! 0:2!
М. Яковлев
72'
Замена
А. Шарафеев
️️️️
Г. Махатадзе
71'
Замена
М. Яковлев
️️️️
Н. Голдобин
67'
Замена
Д. Каменщиков
️️️️
Д. Макеев
Замена
Д. Зизенков
️️️️
Р. Юсупов
59'
Замена
И. Блинников
️️️️
В. Журавлев
59'
Замена
М. Криворог
️️️️
В. Виденеев
46'
42'
ГОЛ! 0:1!
А. Алукаев
Желтая карточка
А. Надеев
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа (мол)
29
Богдан Сарнавский
ВР
13
Артем Егоров
ЦЗ
57
Руслан Хазиев
ЦЗ
75
Артем Надеев
ЦЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
25
Александр Филин
ЦЗ
72
Валентин Виденеев
ЦП
96
Ренат Юсупов
ЦП
63
Радмир Зарипов
ЦП
99
Данила Емельянов
ЦП
90
Вячеслав Журавлев
ЦФ
Главный тренер
Альберт Лукманов
Рубин (мол)
1
Тимур Акмурзин
ВР
97
Сергей Доронин
ЦЗ
8
Илья Шабанов
ЦЗ
82
Никита Михайлов
ЦЗ
97
Никита Голдобин
ЛВ
21
Георгий Махатадзе
ЦП
51
Никита Кулалаев
ЦП
84
Андрей Миронов
ЦП
56
Геворг Арутюнян
ЦФ
11
Даниил Макеев
ЦФ
87
Артур Алукаев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Ситчихин
Уфа (мол)
53
Глеб Ефимов
ВР
69
Никита Попов
ЦЗ
83
Егор Романовский
ЦЗ
51
Марк Криворог
ЦП
89
Максим Сидоров
ЦП
77
Денис Зизенков
ЦФ
66
Илья Блинников
ЦФ
Рубин (мол)
1
Егор Тушев
ВР
18
Михаил Яковлев
ЛВ
8
Адиль Мухаметзянов
ОП
11
Алмаз Шарафеев
ЦП
99
Дмитрий Каменщиков
ЦФ
62
Артур Ковалик
ЦФ
3-2-4-1
29
Сарнавский
75
Надеев
78
Дивеев
25
Филин
57
Хазиев
13
Егоров
72
Виденеев
63
Зарипов
99
Емельянов
96
Юсупов
90
Журавлев
3-3-1-3
1
Акмурзин
97
Доронин
8
Шабанов
82
Михайлов
21
Махатадзе
51
Кулалаев
84
Миронов
97
Голдобин
87
Алукаев
11
Макеев
56
Арутюнян
72
Виденеев
51
Криворог
51
Криворог
72
Виденеев
96
Юсупов
77
Зизенков
77
Зизенков
96
Юсупов
90
Журавлев
66
Блинников
66
Блинников
90
Журавлев
97
Голдобин
18
Яковлев
18
Яковлев
97
Голдобин
11
Макеев
99
Каменщиков
99
Каменщиков
11
Макеев
21
Махатадзе
11
Шарафеев
11
Шарафеев
21
Махатадзе
87
Алукаев
8
Мухаметзянов
8
Мухаметзянов
87
Алукаев
56
Арутюнян
62
Ковалик
62
Ковалик
56
Арутюнян
Остались в запасе
Уфа (мол)
Рубин (мол)
69
Никита Попов
ЦЗ
83
Егор Романовский
ЦЗ
89
Максим Сидоров
ЦП
53
Глеб Ефимов
ВР
Главный тренер
Альберт Лукманов
1
Егор Тушев
ВР
Главный тренер
Андрей Ситчихин
Остались в запасе
69
Никита Попов
ЦЗ
83
Егор Романовский
ЦЗ
89
Максим Сидоров
ЦП
53
Глеб Ефимов
ВР
Остались в запасе
1
Егор Тушев
ВР
Главный тренер
Альберт Лукманов
Главный тренер
Андрей Ситчихин
Статистика матча Уфа (мол) - Рубин (мол)
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 10 тур
Уфа (мол)
0 : 5
20.05.2022
Арсенал Т (мол)
Россия. М-лига, 9 тур
Мастер-Сатурн
1 : 5
13.05.2022
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 8 тур
Уфа (мол)
0 : 1
05.05.2022
Химки (мол)
Россия. М-лига, 7 тур
Ахмат (мол)
4 : 1
29.04.2022
Уфа (мол)
Россия. М-лига, 6 тур
Уфа (мол)
0 : 0
21.04.2022
Краснодар (мол)
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Шишкин
(Ижевск)
Стадион:
Нефтяник
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